İlk Gökbey görevde: Şehit mühendisin adıyla uçacak

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ŞEHİDİN ADINI YAZDI

Terör saldırısında beş kişinin şehit olduğu TUSAŞ dün ilk yerli helikopter T625 Gökbey’i teslim etti. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu kalleş eylemler, bölücü örgütün unutmayın son çırpınışlarıdır” derken helikoptere, saldırıda şehit olan Tusaş Mühendisi Zahide Güçlü Ekici’nin adını yazdı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke’de T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “TUSAŞ çalışanlarımızın, yaşadıkları terör saldırısına rağmen dik ve dirayetli duruşu, her türlü takdirin üzerindedir. “Hainlere inat; daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz” diyerek bu milletin yiğitliğini, cesaretini ve korkusuzluğunu tüm dünyaya bir daha gösteren TUSAŞ’ın siz kahramanlarına, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

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Bu tür hain saldırılar, bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez. Ülkemize yönelik terör tehdidini kaynağında bertaraf etme noktasında asla rehavet içine girmeyiz.

İÇ CEPHE MUKAVEMETİ

Elbette bunu yaparken, terör baronlarının ve onları taşeron olarak kullanan patronlarının oyununa gelmeyeceğiz. 40 yıllık tecrübemiz bize terörün asıl gayesinin milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini dinamitlemek olduğunu öğretmiştir. Bunun önüne ancak iç cephemizin mukavemetini artırarak geçebiliriz.

85 milyon birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde asırlardır olduğu gibi inşallah daha nice yüzyıllar boyunca bu topraklarda yanyana barış ve huzur içinde yaşayacağız. Bu tür kalleş ve hain eylemler, bölücü örgütün unutmayın son çırpınışlarıdır.

İLK SANAYİ HAMLESİ

Şu an çatısı altında olduğumuz TUSAŞ, Türk savunma sanayinin nasıl badireler atlattığının, hangi zorluklarla, hangi engellerle karşılaştığının en canlı şahitlerinden biridir. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal’in başlattığı sanayi hamlesinde savunma sanayimiz de bulunmaktaydı. Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre, Nuri Demirağ, Nuri Killigil gibi müteşebbislerin gayretlerini bugün bile hayranlıkla hatırlıyoruz. Ancak bu vizyoner çabaların, içeriden ve dışarıdan birileri tarafından nasıl akamete uğratıldığını da hepimiz çok iyi biliyoruz.

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Halkımızın desteğiyle kurulan silahlı kuvvetlerimizi güçlendirme vakıfları eliyle hayata geçen Aselsan, TUSAŞ, Havelsan, sonrasında Roketsan gibi kurumlar bu sürecin ürünleridir. Uyguladığımız politikalarla yüzde 20’lerde olan savunma sanayii yerlilik oranı, bugün yüzde 80’leri geçti. Nereden nereye...

ŞEHİT MÜHENDİS DE PROJEDEYDİ

TUSAŞ; son yıllarda geliştirdiği ürünlerle sadece güvenlik birimlerimizin değil, dost ve kardeş ülkelerin de kapasitesini güçlendirdi. 2013 yılında tasarım, geliştirme ve test faaliyetleri başlayan GÖKBEY helikopterimizle ne kadar iftihar etsek azdır. Tabii GÖKBEY’in hikayesini bizim için daha anlamlı ve özel kılan, şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici’nin bu projede yer almasıdır. Merhume Zahide kardeşimiz, 2021 yılından itibaren Helikopter Alt Sistem Yerlileştirme ve Tedarik birimlerinde lider mühendis olarak çalışmıştır.

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20 GÖKBEY TESLİMATI 2026’DA

Gökbey’ler, Jandarma Genel Komutanlığımızın personel taşıma, kargo, hava ambulans, arama-kurtarma ve eğitim faaliyetlerinde adeta eli ayağı olacaktır. GÖKBEY helikopterimizin bugün ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz. Seri üretim sözleşmesi kapsamındaki 2 adet helikopterin de teslimatları da yıl sonuna kadar yapılacak. 20 adet GÖKBEY helikopterinin teslimatı 2026 yılı içinde tamamlanacak.”

VAR OĞLU VAR...

Erdoğan konuşmasında “Daha önce bize silah verenler, attığımız kurşunların çetelesini tutardı, kimi zaman da bunun hesabını sorardı” diyerek şöyle devam etti: “Toplu iğne yapamıyorduk, nerelerden nereye. Artık İHA’mız var, SİHA’mız, AKINCI’mız, KIZIL ELMA’mız var, var oğlu var... Milli güvenliğimize dair konularda adım atarken, artık kimsenin icazetini aramıyoruz.

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Katmanlı hava savunma sistemlerimizin güvenliğimiz açısından ne kadar hayati önemde olduğu bugün çok daha iyi anlaşılıyor.

Sistemler sistemi. Adamın nesi var? Kubbe de kubbe diyor, onların demir kubbesi varsa bizim de Çelik Kubbemiz olacak. Şimdi Çelik Kubbe’yi yapacağız. Onlara bakarak, ‘Biz de niye yok?’ demeyeceğiz. Bu süreçte uzun menzilli füze kabiliyetlerimizi de artıracağız. Dosta güven aşılayan, düşmanlara korku salan bir caydırıcılığa ulaşıncaya kadar hiçbir alanı ihmal etmeden hep birlikte çalışacağız.”