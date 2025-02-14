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İlk erik hasadı yapıldı... Fiyatı 'yok artık' dedirtiyor! Sayarak paketliyorlar

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#Yeşil Erik#Erik#Mersin
İlk erik hasadı yapıldı... Fiyatı yok artık dedirtiyor Sayarak paketliyorlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 11:22

Mersin'in Mut ilçesinde sezonun ilk örtü altı erik hasadı yapıldı. Kilosu 8 bin liradan alıcı bulan erikler, İstanbul'a gönderildi.

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İlçedeki Göksu Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yılmaz'a ait serada gerçekleştirilen hasat etkinliğine, İlçe Kaymakam Vekili İsa Uğur, Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, Mersin Orman ve Köy İlişkileri Dairesi (ORKÖY) Müdürü Necmi Poscu ile ilgililer katıldı.

İlk erik hasadı yapıldı... Fiyatı yok artık dedirtiyor Sayarak paketliyorlar

Etkinlikte konuşan Kaymakam Vekili İsa Uğur, en erken hasatlardan birisinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu tarz erkenci projelerin ülke genelinde daha yaygın hale gelmesini temenni ediyoruz" dedi.

İlk erik hasadı yapıldı... Fiyatı yok artık dedirtiyor Sayarak paketliyorlar

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'ÖNE ÇEKMİŞ OLDUK'

Sera sahibi Mustafa Yılmaz da 1 dönümlük alanda 3 yıldır serayla uğraştığını belirterek, "Seramızda ORKÖY yüzde 20'si hibe olmak üzere yüzde 50 destek verdi. Biz de kalan miktarı karşıladık. Açık alandı, kapattık, seraya çevirdik. Şubat ayındayız, eriğimizi çıkardık, ilk hasadımızı yaptık. Dışarıda olsaydı bu hasat, Nisan'ın 20'si, 30'u, civarında olurdu. Ciddi şekilde öne çekmiş olduk" diye konuştu.

İlk erik hasadı yapıldı... Fiyatı yok artık dedirtiyor Sayarak paketliyorlar

HER PAKETTE 9 TANE ERİK

Yılmaz, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına ihracat da yaptıklarını belirterek, bölgede erkenci üretimi sadece kendisi yaptığı için talebe yetişemediğini, devletin daha fazla destek vererek üretimin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi. Diğer yandan sezonun ilk erikleri, kilosu 8 bin liradan alıcı buldu. Paketlere 9'ar adet konulan toplam 24 kilo erik, İstanbul'a gönderildi. 

İlk erik hasadı yapıldı... Fiyatı yok artık dedirtiyor Sayarak paketliyorlar

İlk erik hasadı yapıldı... Fiyatı yok artık dedirtiyor Sayarak paketliyorlar

İlk erik hasadı yapıldı... Fiyatı yok artık dedirtiyor Sayarak paketliyorlar

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#Yeşil Erik#Erik#Mersin

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