İlk ekmekler Kılıçdaroğlu’ndan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Halk Ekmek’in dördüncü fabrikası Hadımköy’de açıldı. Halk Ekmek’in kurucusu, eski İstanbul Belediye Başkanı merhum Ahmet İsvan’ın adı verilen fabrikanın açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu katıldı. Kılıçdaroğlu, törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bir ahdim var. Ve onu her ortamda dillendirdim: Bizim belediye başkanlarımızın görev yaptığı yerde, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecekti. Bunu, Allah nasip eder, milletin oylarıyla göreceksiniz bütün Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Her evde huzurun, her evde bereketin, her evde sevginin, saygının, hoşgörünün olduğu bir iklimi Millet İttifakı olarak yaratacağız. Bizim ahdimiz bu. Kavgasız bir toplum, kendi içinde barışık bir toplum. Herkesin inancına, herkesin kimliğine saygı duyulduğu bir toplum. Herkesin yaşam tarzına saygı duyduğumuz bir toplum. Bunu yaratacağız. Beraber yapacağız. Demokrasi içinde yapacağız.”

EKŞİ MAYALI DA ÜRETİLECEK

Fabrikada, günlük 200 bin normal ekmek üretimi yapılacak, ayrıca günlük 1 milyon tek kişilik ambalajlı ekmek ve 200 bin ekşi mayalı çeşit ekmek üretimi gerçekleşecek. Halk Ekmek’in normal ekmek üretim kapasitesi, 1.5 milyondan 1.8 milyon adede çıkacak.

LOZAN’I BAYRAM KABUL EDECEĞİZ

Kılıçdaroğlu, Bursa’da Lozan Antlaşması’nın 99’uncu yılında Nilüfer Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte de konuştu: “Size güveniyoruz. Size inanıyoruz. Güvenimizin kaynağı, inancımızın kaynağı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hemşehrisi olmanızdır. Lozan’ın bir bayram günü olmasını savunmak için gereğini yapmak için Bursa milletvekillerinin öncülüğünde bir kanun teklifi vereceğiz. Bütün Balkan göçmenlerinden de istirhamımdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün partisine geleceksiniz. Bize katılacaksınız. Oy vereceksiniz ve beraber yürüyeceğiz.”

GENÇLİK KOLLARI’NDAN AK PARTİ’YE ‘KARGO’

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ve partililer genel merkezde bir araya geldi. Burada AK Parti Genel Merkezi’ne göndermek üzere kargo paketi hazırlandı. Kargo paketinin içerisinde CHP’nin parti programı, gençlere yönelik 6 vaadin bulunduğu broşür ve büyüteç yer aldı. (Mehmet Serkan ŞAFAK / DHA)