İlk duruşmada tahliye oldu

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Eylem nedeniyle köprü çift taraflı olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Emniyet görevlileri tarafından ikna edilen Çatı’nın gözaltına alınmasının ardından köprü yeniden trafiğe açıldı. İfadesinde “Bomba süsü verilmiş düzeneği kendim yaptım, amacım da trafiği kapatmak ve SMA konusuna dikkat çekmekti. Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve birtakım kabloları yerleştirdim” diyen Çatı, tutuklandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Resul Can Çatı’nın, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianamede Çatı’nın, karayolu ulaşımının güven içindeki akışını bozduğu, halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak suretiyle tehdit eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.

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‘SONUÇLARININ BÖYLE OLACAĞINI BİLEMEDİM’

İstanbul 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Resul Can Çatı katıldı. Çatı, savunmasında şunları söyledi: “Daha önce medyada SMA hastası çocukların durumunu gördüğümden dolayı bu duruma üzülmüştüm. Bundan dolayı dikkat ekmek için böyle bir eylem gerçekleştirdim. Sonuçlarının böyle olacağını bilemedim. Son derece pişmanım, kastım trafik güvenliğini tehlikeye sokmak değildi, suç işleme kastı ile hareket etmiş değilim. Herhangi bir örgütle bağlantım yok. Daha önce özel bir hastanede psikiyatrik tedavi gördüm. Doktor bana düzenli kullanımlar için ilaç verdi. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.”

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Gülay Çatı “İlaç kullanıyordu, daha yeni başlamıştı. Oğlumun herhangi bir örgütle bağlantısı yok. Evde bazen mantıksız hareketleri oluyordu. Biz de zaten bu durum üzerine hekime başvurduk. Hekim de bipolar bozukluk başlangıcı olabileceğini söylemişti” dedi.

Mahkeme, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirilen süreyi dikkate alarak yaklaşık 1 aydır cezaevinde bulunan Çatı’nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespit edilmesi için sanığı Adli Tıp Kurumu’na sevk ederek duruşmayı erteledi.