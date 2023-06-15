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İlk duruşmada jet mütalaa

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#Erhan Onur Eldemir#Ayşegül Şimşek#Kadın Cinayeti
İlk duruşmada jet mütalaa
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2023 07:00

Eski eşi Ayşegül Şimşek’i bıçaklayarak öldüren Erhan Onur Eldemir hakkında ilk duruşmada mütalaa veren savcı, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi.

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Antalya Havalimanı’nda bilet satışı yapan Ayşegül Şimşek (33), 12 Şubat’ta iş dönüşü Kepez’de servis aracından indiği sırada, hakkında uzaklaştırma kararı verilen eski eşi Erhan Onur Eldemir (40) ile karşılaştı. İddiaya göre, bir süre bağırıp hakaret eden Eldemir, yanında taşıdığı bıçakla Şimşek’i yaraladı. Şimşek, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçtıktan sonra teslim olan Eldemir tutuklandı. Eldemir’in, ‘canavarca hisle eski eşi tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi.

HER ŞEYİ PLANLAMIŞ

Antalya 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, Eldemir “Çocuğuma gereği gibi ulaşamayınca ve eski eşimin babasının tehditleri neticesinde bende derin acılar oluşmuştu. Kayınpederimin tehditlerinden dolayı olay tarihinden 1 gün önce, bir alışveriş merkezinden bıçak aldım. Sabah saatlerinde Ayşegül’ün geleceğini biliyordum. Evinin yaklaşık 200 metre uzağında durakta bekliyordum. Çocuğum ile görüşmek ve velayeti isteme hususunda görüşme yapacaktım. Ayşegül servisten indikten sonra aracım ile yanına yaklaştım. ‘Ayşegül bin arabaya, konuşalım’ dedim. O da ‘Defol git, seninle konuşacak bir şeyim yok’ dedi ve ilerlemeye başladı. Sol ön cam açıktı. Çantasından çıkardığı bibergazını suratıma sıktı. Bilincim kapandı. Arabadaki bıçağı aldım. Gözlerim gazdan dolayı kararmıştı ve net göremiyordum. Bu sırada Ayşegül, hakaret etmeye devam ediyordu. Arkasından koşmaya başladım. Bıçağı bilinçsizce Ayşegül’e saplamaya başladım. Hedef almadan 4-5 kez vurduğumu söylemişsem de tam olarak hatırlamıyorum. Bıçak hamlelerini Ayşegül’ü korkutmak için yapmıştım” dedi.

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‘TECAVÜZ ETTİ’ İDDİASI

Ayşegül Şimşek’in ablası Zerrin Çelik de tanık olarak dinlendi. Zerrin Çelik, “Ayşegül, bana, sanığın annem ve babam Isparta’da iken iş çıkışı geldiğini, üzerine benzin döküp yakmaya çalıştığını, kendisini zorla içeri sokarak kapıyı kilitlediğini ve bıçak zoruyla tecavüz ettiğini anlattı” dedi.

Cumhuriyet savcısı, ilk duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada Eldemir hakkında ‘tasarlayarak boşanmış olduğu eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi. Duruşma, temmuz ayına ertelendi.  

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#Erhan Onur Eldemir#Ayşegül Şimşek#Kadın Cinayeti

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