İlk duruşma 7 Kasım’da

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Diyarbakır Bağlar’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın 19 gün sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi yatağında, çuval içinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, otomobilinde Narin’e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında hazırlanan ve ‘iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. 4 sanık, 7 Kasım’da hâkim karşısına çıkacak. Tutuklu bulunan diğer şüpheliler hakkındaki soruşturma ise sürüyor.