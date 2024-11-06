İlk duruşma 31 Ocak’ta

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Akın’a, sol ayağından iki, sağ ayağından bir mermi isabet etmişti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, kendisini motosiklette bekleyen diğer şüpheli ile olay yerinden kaçarken, Akın hastaneye kaldırılmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan aralarında tetikçi Ozan Dalmaz ile kaçmasına yardım eden Osman Mukan’ın bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı. M.A. ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza adli kontrolü uygulanarak serbest bırakılmıştı. Saldırı talimatını ise Gürcistan’da firari olan Hasan Şahin’in verdiği iddia edilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Serhat Akın’ın silahlı yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek Anadolu 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

23 YIL HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, tetikçi Ozan Dalmaz’ın 23 yıla kadar, diğer 6 şüphelinin ise 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianameyi kabul eden Anadolu 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına, firari şüpheli Hasan Şahin hakkındaki yakalama emrinin kaldırılarak, tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verdi. Mahkeme, ilk duruşmanın 31 Ocak 2025’te yapılmasına hükmetti.