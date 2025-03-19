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İlk duruşma 10 Nisan’da

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#Mattia Ahmet Minguzzi#Cinayet#DAVA
İlk duruşma 10 Nisan’da
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2025 07:00

İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında 24 Ocak’ta İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz günlerde Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından mahkeme, 10 Nisan 2025 tarihine duruşma günü verdi.

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İstanbul Kadıköy’deki bit pazarında 24 Ocak’ta İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan Minguzzi, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şüpheli B.B., 16 yaşını doldurduğunu, bit pazarına gezmeye gittiğini, Mattia Ahmet Minguzzi ile pazarda karşılaştığını, orada onu tanıdığını anlattı. Annesi ve kız kardeşine küfür ettiği için, sebze meyve bölümünden aldığı bıçakla onu bıçakladığını söyledi. Şüpheli U.B. ise ifadesinde, 15 yaşında olduğunu daha önceden mağduru tanımadığını, arkadaşı B.B.’nin, maktulü 5-6 kez bıçakladığını gördüğünü belirtti. Kendisinin bıçaklamadığını, maktulün arkadaşı B.B.’yi bıçaklayacağını düşündüğü için de yerde iken maktule tekme attığını söyledi. 18 yaşından küçük olan şüpheliler B.B. ve U.B.’nin, ‘çocuğu kasten öldürmek’ suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Geçtiğimiz günlerde Anadolu 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından mahkeme, 10 Nisan 2025 tarihine duruşma günü verdi.

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#Mattia Ahmet Minguzzi#Cinayet#DAVA

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