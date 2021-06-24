MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİlk doz aşı olanların sayısı 30 milyonu aştı
GeriGündem İlk doz aşı olanların sayısı 30 milyonu aştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 24.06.2021 - 08:42 | Son Güncelleme:

İlk doz aşı olanların sayısı 30 milyonu aştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlk doz aşı olanların sayısı 30 milyonu aştı

Türkiye'de Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı.

Türkiye'de Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanan kişi sayısı 30 milyonu aştı.

İlk doz aşı olanların sayısı 30 milyonu aştı

SON 24 SAATTE 5 BİN 809 POZİTİF VAKA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 550 olarak kayıtlarda yer aldı.

23 Haziran korona tablosu açıklandı İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum
23 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

Ağır hasta sayısı 763 oldu, 5 bin 917 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldi.

Test sayısı 59 milyon 221 bin 265'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545, vefat sayısı da 49 bin 358 oldu.

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi