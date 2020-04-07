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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

İlk donör iyileşen bir doktor

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
İlk donör iyileşen bir doktor
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Koronavirüs tedavisinde plazma tedavisine onayın ardından Türk Kızılayı harekete geçti. Bugün ilk donörden plazma bağışı alınacak. İlk donör, hastalığı atlatan bir doktor.

Sağlık Bakanlığı’nın plazma toplamasına izin verdiği hastaneler ve merkezler öncelikle Türk Kızılayı’ndan barkod alacak. Kızılay, bu barkod sayesinde hangi plazmanın hangi hastaya, hangi doktor tarafından uygulandığını görebilecek. İlk barkodu İnönü Üniversitesi’nin aldığı belirtildi.

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Kızılay yetkilisi, plazma bağışı için ilk gönüllünün bir doktor olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan donörün koronavirüs tedavisi gördüğünü ve iyileştiğini anlatan aynı yetkili, “Önümüzdeki günlerde gönüllü donör olmak isteyenlerin sayısında artış olacağını ümit ediyoruz” dedi. Kızılay yetkilileri şu bilgiyi verdiler:

MERKEZDEN İZLENECEK

“Sağlık Bakanlığı bazı üniversite hastaneleri başta olmak üzere bazı merkezlere plazma toplama hakkı verdi. Kimi üniversite hastanelerinden başvuru oldu. Herkesin kendi sistemini uygulamaması için plazma toplayan hastanelerin Kızılay’dan bir provizyon ve barkod alması gerekiyor. Aldığı her plazmaya Kızılay’ın onlara göndereceği barkodu yapıştırması şart. Bu barkod ile ‘x’ hastanesinin aldığı plazma kime gitti, hangi doktor tarafından uygulandı. Sonuç nedir, bunu takip edeceğiz. Bu yöntem sistemin sağlıklı ilerlemesini sağlayacak.”

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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