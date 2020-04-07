İlk donör iyileşen bir doktor

Sağlık Bakanlığı’nın plazma toplamasına izin verdiği hastaneler ve merkezler öncelikle Türk Kızılayı’ndan barkod alacak. Kızılay, bu barkod sayesinde hangi plazmanın hangi hastaya, hangi doktor tarafından uygulandığını görebilecek. İlk barkodu İnönü Üniversitesi’nin aldığı belirtildi.



Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Kızılay yetkilisi, plazma bağışı için ilk gönüllünün bir doktor olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan donörün koronavirüs tedavisi gördüğünü ve iyileştiğini anlatan aynı yetkili, “Önümüzdeki günlerde gönüllü donör olmak isteyenlerin sayısında artış olacağını ümit ediyoruz” dedi. Kızılay yetkilileri şu bilgiyi verdiler:



MERKEZDEN İZLENECEK



“Sağlık Bakanlığı bazı üniversite hastaneleri başta olmak üzere bazı merkezlere plazma toplama hakkı verdi. Kimi üniversite hastanelerinden başvuru oldu. Herkesin kendi sistemini uygulamaması için plazma toplayan hastanelerin Kızılay’dan bir provizyon ve barkod alması gerekiyor. Aldığı her plazmaya Kızılay’ın onlara göndereceği barkodu yapıştırması şart. Bu barkod ile ‘x’ hastanesinin aldığı plazma kime gitti, hangi doktor tarafından uygulandı. Sonuç nedir, bunu takip edeceğiz. Bu yöntem sistemin sağlıklı ilerlemesini sağlayacak.”