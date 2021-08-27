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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.08.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

'İlk defa şahit oluyoruz' dediler... Tedirgin eden görüntü! Obruk içinde obruk

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'İlk defa şahit oluyoruz' dediler... Tedirgin eden görüntü! Obruk içinde obruk

Konya'nın Karapınar ilçesinde, yıllar önce oluşan obruğun içerisinde, 45 metre çapında 2 metre derinliğinde obruk meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Şammas Parlak, 'Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz. İçinde koyun kuzu olabilirdi. İki üç gün önce bir şey yoktu. Sıkça geldiğimiz bir yer. Önlem alınması gerekir, insanlarda korku var.' şeklinde konuştu.

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  • Tedirgin eden görüntü Konyada obruk içinde obruk
  • Tedirgin eden görüntü Konyada obruk içinde obruk
  • Tedirgin eden görüntü Konyada obruk içinde obruk
  • Tedirgin eden görüntü Konyada obruk içinde obruk
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Reşadiye Mahallesi Averen Mevkisi'ndeki Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde, çökme ve yarıkları görenler durumu yetkililere bildirdi.

İlçeye 23 kilometre mesafedeki eski obruk oluşumunun içerisinde, 2 metre derinliğindeki yeni oluşumun, birkaç gün önce meydana geldiği tahmin ediliyor.

Bölgede yaşayan 60 yaşındaki Bahattin Parlak, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruk bölgesinde çökmelerin devam ettiğini söyledi.

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Civarda çok sayıda obruk oluşumuna şahit olduklarını anlatan Parlak, "Bu Kayalıbaşı Obruğu'nun içerisinde çocukluğumuzdan beri gezer dolaşırdık. Çok eski oluşumun içerisinde yeni obruğu görmek için geldim. Buralarda koyunlar otlatılırdı, insanlar geçerdi." dedi.

İlk defa şahit oluyoruz dediler... Tedirgin eden görüntü Obruk içinde obruk

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"OBRUK İÇERİSİNDE OBRUK OLMASINA İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Şammas Parlak da gördükleri karşısında şoke olduğunu belirterek, "Obruk içerisinde obruk olmasına ilk defa şahit oluyoruz. İçinde koyun kuzu olabilirdi. İki üç gün önce bir şey yoktu. Sıkça geldiğimiz bir yer.

İlk defa şahit oluyoruz dediler... Tedirgin eden görüntü Obruk içinde obruk
Önlem alınması gerekir, insanlarda korku var. İster istemez tedirginlik yaşıyoruz. Bir gün önce gördüğümüz yer ertesi gün çökmüş olabiliyor." diye konuştu.

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