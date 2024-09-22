×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İlk defa iki denizde... Nusret-2024 davet tatbikatı

Güncelleme Tarihi:

#NUSRET-2024 Davet Tatbikatı#NUSRET-2024 Tatbikatı#MCM BLACK SEA
İlk defa iki denizde... Nusret-2024 davet tatbikatı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 07:00

TÜRKİYE’nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla icra edilecek NUSRET-2024 Davet Tatbikatı, bu yıl ilk kez Ege ve Karadeniz olmak üzere 2 denizde icra ediliyor.

Haberin Devamı

20-29 Eylül tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde yapılacak tatbikata 23 ülkeden 9, Türkiye’den ise 13 olmak üzere toplam 22 gemi katılıyor. 16 ülkeden 33 gözlemci personel iştirak ediyor. Tatbikatta Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından Karadeniz’de sürüklenen mayınları bulmak ve yok etmek amacıyla oluşturulan MCM BLACK SEA unsurları da ilk kez görev alıyor.

İlk defa iki denizde... Nusret-2024 davet tatbikatı

İzmir Alsancak Limanı’na demir atan TCG Sancaktar da tatbikata yönelik düzenlenen basın toplantısında konuşan Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, “Tatbikat TCG Sancaktar Sancak Gemisi’nde teşkil edilecek Mayın Harbi Harekât Merkezi aracılığı ile Mayın Filosu Komutanlığı’nca sevk ve idare edilecek” dedi. TCG Sancaktar’da ayrıca savunma sanayisi firmalarının mayın harbi silah, sistemleri sergisi, sunum ve fiili gösterimleri yapıldı. 10 firmanın katıldığı sergide gemi prototipleri, otonom sualtı aracı, insansız deniz aracı gibi sualtı savunma araçları tanıtıldı. 

Haberin Devamı

İlk defa iki denizde... Nusret-2024 davet tatbikatı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#NUSRET-2024 Davet Tatbikatı#NUSRET-2024 Tatbikatı#MCM BLACK SEA

BAKMADAN GEÇME!