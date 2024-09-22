İlk defa iki denizde... Nusret-2024 davet tatbikatı

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20-29 Eylül tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde yapılacak tatbikata 23 ülkeden 9, Türkiye’den ise 13 olmak üzere toplam 22 gemi katılıyor. 16 ülkeden 33 gözlemci personel iştirak ediyor. Tatbikatta Türkiye, Bulgaristan ve Romanya tarafından Karadeniz’de sürüklenen mayınları bulmak ve yok etmek amacıyla oluşturulan MCM BLACK SEA unsurları da ilk kez görev alıyor.

İzmir Alsancak Limanı’na demir atan TCG Sancaktar da tatbikata yönelik düzenlenen basın toplantısında konuşan Mayın Filosu Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, “Tatbikat TCG Sancaktar Sancak Gemisi’nde teşkil edilecek Mayın Harbi Harekât Merkezi aracılığı ile Mayın Filosu Komutanlığı’nca sevk ve idare edilecek” dedi. TCG Sancaktar’da ayrıca savunma sanayisi firmalarının mayın harbi silah, sistemleri sergisi, sunum ve fiili gösterimleri yapıldı. 10 firmanın katıldığı sergide gemi prototipleri, otonom sualtı aracı, insansız deniz aracı gibi sualtı savunma araçları tanıtıldı.

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