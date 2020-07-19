İlk cuma namazı için hazırlıklar sürüyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önceki akşam Ayasofya Camisi’nde yürütülen çalışmaları inceledi. Vali Yerlikaya’yı karşılayanlardan biri de Ayasofya Camisi’nin dünyaca ünlü kedisi Gli oldu. Gli’yi seven Vali Yerlikaya o anları Twitter hesabından, “Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin” mesajıyla paylaştı.