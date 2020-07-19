Beyza Nur GÜLER / DHA
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İlk cuma namazı için hazırlıklar sürüyor
Tüm dünyanın gözü, 24 Temmuz’da ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camisi’nde. Ayasofya’daki çalışmalar son hızla sürüyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önceki akşam Ayasofya Camisi’nde yürütülen çalışmaları inceledi. Vali Yerlikaya’yı karşılayanlardan biri de Ayasofya Camisi’nin dünyaca ünlü kedisi Gli oldu. Gli’yi seven Vali Yerlikaya o anları Twitter hesabından, “Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin” mesajıyla paylaştı.
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