MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİlk cuma namazı için hazırlıklar sürüyor
GeriGündem İlk cuma namazı için hazırlıklar sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Beyza Nur GÜLER / DHA
Haber Giriş: 19.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

İlk cuma namazı için hazırlıklar sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlk cuma namazı için hazırlıklar sürüyor
Abone Olgoogle-news

Tüm dünyanın gözü, 24 Temmuz’da ilk namazın kılınacağı Ayasofya Camisi’nde. Ayasofya’daki çalışmalar son hızla sürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önceki akşam Ayasofya Camisi’nde yürütülen çalışmaları inceledi. Vali Yerlikaya’yı karşılayanlardan biri de Ayasofya Camisi’nin dünyaca ünlü kedisi Gli oldu. Gli’yi seven Vali Yerlikaya o anları Twitter hesabından, “Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin” mesajıyla paylaştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle