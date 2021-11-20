İlk Çocuk Adalet Merkezi

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Çocuk adalet sisteminde görev alan birimleri bir araya getiren merkezlerin, ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında inşa edilen merkez, tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.

ÇOCUK DOSTU USULLER

Merkezle mağdur ve tanık çocukların adli süreçten olumsuz etkilenmemesi, AGO'larda uzmanlar eşliğinde beyanlarını verebilmeleri, suça sürüklenen çocukların tekrar suçla temas etmemeleri için en uygun tedbirlerin alınması öngörülüyor. ÇAM'da çocuğun üstün yararı gözetilecek. Çocuklara yönelik tüm adli işlemler yetişkinlerden ayrı olarak çocuk dostu ortamda yine çocuk dostu usuller uygulanarak gerçekleştirilecek.

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Çocukların üstün yararı gözetilerek tasarlanan merkezde, çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak parklar, bahçeler, oyun alanları yer alıyor. Merkezde Çocuk Mahkemesi, Çocuk Soruşturma Bürosu, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Adli Görüşme Odaları (AGO), çocuk polisi, avukatlar, hukuk kliniği, adli tıp irtibat bürosu bir arada bulunuyor.