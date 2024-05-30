İlk çeyrekte reel satışlar yüzde 12 arttı

Haberin Devamı

Şirketin online satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı (tütün ve alkol ürünleri hariç) ise bir önceki yılın ilk çeyreğine göre yüzde 19.5’e yükseldi. Birinci çeyrekte yüzde 1.2’lik marj ile 653 milyon TL’lik konsolide FAVÖK açıklayan Migros, 2.4 marjla 1.3 milyar TL net kâr elde etti. Şirketten yapılan açıklamada toplam özkaynakların, Mart 2024 sonu itibarıyla yıllık yüzde 26 reel artışla 42.8 milyar TL’ye ulaştığı bildirildi.

Şirketin ilk çeyrekteki operasyonel performansını değerlendiren Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, “Şirketimizin yılın ilk çeyreğindeki performansı zorlu ekonomik koşullara karşı dayanıklılığımızı ortaya koydu. Başta asgari ücret artışı kaynaklı yükselen personel maliyetleri olmak üzere operasyonel giderler üzerindeki enflasyonist baskılara rağmen, 2024 yılının ilk çeyreğinde nakit yaratmaya devam ettik. Müşterilerimizin bütçelerine destek olmakta kararlıyız. Maliyet baskılarına rağmen, uygulamakta olduğumuz çeşitli tasarruf tedbirleri sayesinde 2024 yılı hedeflerimize ulaşma yolunda ilerliyoruz” dedi.

Haberin Devamı

ÜÇ AYDA 73 YENİ MAĞAZA

Zincire yılın ilk çeyreğinde 73 mağaza eklendi. Toplam mağaza sayısı 31 Mart itibarıyla 3 bin 387’ye ulaştı. Açıklamada, “2024’ün ilk çeyreğinde yaklaşık 1.8 milyar TL’lik yatırım yapıldı” denildi.