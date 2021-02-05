İlk cemre ne zaman düşüyor? İşte, 2021 cemre düşme tarihleri

İlk cemre düşme tarihi her yıl olduğu gibi bu yıl da merak konusu oldu. Sıcaklıkların artmasını ifade eden üç cemreden ilki Şubat ayı içerisinde düşecek. Vatandaşlar arasında kıştan bahara geçisin sembolü olan cemrelerin, toplamda üç tane olduğuna inanılıyor. İşte, 2021 cemre düşme tarihleri...

CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

CEMRE HAKKINDA BİLGİ

"Ateş", "kor" anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. "cemre düşmesi", bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.

"cemre düşmesi" hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.