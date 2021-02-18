İlk cemre ne zaman düşecek? 2021'in ilk cemresi o tarihte havaya düşecek!,

Halk arasında, yedi gün arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrenin birincisinin 2021'de ilk olarak ne zaman düşeceği merak konusu oldu. Geleneksel inanışa göre, baharın müjdecisi olan cemre, şubat ayı itibariyle en çok araştırılan konulardan oldu. İşte, birinci cemre düşüş tarihi...

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor.

Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

KAÇ TANE CEMRE VAR?

Birinci cemrenin 20 Şubat'ta havaya, ikinci Cemrenin 27 Şubat'ta suya , üçüncü Cemre'nin 6 Mart'ta (artık yıllarda 5 Mart) toprağa düştüğü varsayılır.

İstanbul'da son 60 yıllık dönem için yapılan bir araştırma , Cemre’lerin kıştan bahara geçilirken ortalama sıcaklık eğrilerinin yükselmeye başladığı dönemin başlangıcını belirledikleri ve bu dönemde mevsim normallerinin üzerindeki az ya da çok bir sıcaklık artışıyla çakıştıklarını ortaya koymuştur.

Cemreler arasındaki günlerdeyse, sıcaklıklarda az da olsa bir düşüş olduğu saptanmış. Aynı araştırmaya göre her üç Cemre dikkate alındığında, bir iki günlük farklarla bu tarihlerde %42 olasılıkla, iki Cemre dikkate alındığındaysa %74 olasılıkla belirgin bir ısınma gerçekleşmiş.