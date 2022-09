İlk ateş burada başladı... Marmaris yangını 19 saatte kontrol altına alındı

Haberin Devamı

MUĞLA’nın Marmaris ilçesi 1 yıl arayla yangın kâbusunu yaşadı. Geçen yıl 136 bin 500 dönüm ormanlık alanı küle çeviren yangının yaraları sarılmaya devam edilirken, önceki gün 12.30 sıralarında Yalancıboğaz mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgârın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Yangına 14 uçak, 35 helikopter, 82 arazöz, 5 dozer ve 714 personel ile havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, ekiplerin sürdürdüğü olağanüstü mücadeleyle dün 07.30 sıralarında, 19 saat sonra kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, yangında toplam 5 bin dönüm alanın zarar gördüğünü açıkladı. Yangına müdahale için havalanan bir helikopterin düşmesi sonucu ise 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 5 kişi de hastanelere kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma kapsamında önceki gün akşam saatlerinde bölgede arıcılık yapan M.Y. (85) gözaltına alınmıştı. M.Y.’nin kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yaktığı belirlenmişti. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı da Marmaris yangınına ilişkin Twitter’daki hesabından açıklama yaptı. Çataklı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken sığınmacılar orman yangını çıkarıyor” açıklamasını da paylaşarak, “Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha. Şimdi de ‘Muğla’daki yangını sığınmacılar çıkardı’ yalanını ortaya atmış. İşin aslı, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgârla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi” dedi. Çataklı, yangının başladığı arı kovanlarının bulunduğu alandan çekilen videoyu da paylaştı.

EV HAPSİ VERİLDİ

YANGININ ardından bölgede arıcılık yaptığı belirlenen ve gözaltına alınan M.Y., jandarmadaki ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.Y. adliyeye sevk edildi. Hâkim karşısına çıkartılan M.Y.’ye ev hapsi verilerek adli kontrol şartı getirildi. Adliyeden çıkartılan M.Y. yakınları tarafından ev hapsini geçireceği evine götürüldü.