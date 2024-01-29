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İlk astronotumuz Alper Gezeravcı: Mikro yerçekimi fırsatlar yaratıyor

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#Alper Gezeravcı#Samsun Üniversitesi#Uluslararası Uzay İstasyonu
İlk astronotumuz Alper Gezeravcı: Mikro yerçekimi fırsatlar yaratıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 07:00

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Samsun Üniversitesi öğrencileri ile uzaydan canlı bağlantı kurarak Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) işleyişini, teknik özelliklerini ve uzayda yaptığı bilimsel deneyler hakkında konuştu.

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Gezeravcı, “Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaptığın bu deneylerin bizlere ne gibi katkıları oldu ya da olacak?” sorusuna “Dünya’daki yerçekimi, orada gerçekleşen tüm biyolojik, fiziksel ve kimyasal süreçler üzerinde büyük bir etkiye sahip. Bilim insanlarının kanser, virüsler, genetik bozukluklar ve kalp hastalığı ile bağlantılı anahtar proteinlerin kristal yapılarını incelemelerini zorlaştırıyor. Oysa bu istasyondaki mikro yerçekimi ortamında bu kristalleri incelemek, bir tümörün nasıl geliştiğini analiz etmek ve bununla mücadele edecek yeni bir ilaç yapmak için araştırma yapmak mümkün. Dolayısıyla, mikro yerçekimi ortamı, bilimsel araştırmalar için dünyada sahip olmadığımız çok farklı fırsatlar yaratıyor” cevabını verdi.

‘GÜNEŞ’İN SINIRSIZ KAYNAĞINI GÖRÜYORUM’

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“Uzaydan dünyayı izlemek nasıl bir duygu?” sorusunu yanıtlayan Gezeravcı, şunları söyledi: “Bu derin ve karanlık uzay boşluğunda, bize ev sahipliği yapan dünya, rengiyle insanı büyüleyen bir güzelliğe sahip. Uzaya baktığımda Güneş’in sınırsız kaynağını görüyorum. Galaksilerin ve yıldızların büyüleyici görüntülerini gördükten sonra, evrenin sırlarının keşfinin ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum.”

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#Alper Gezeravcı#Samsun Üniversitesi#Uluslararası Uzay İstasyonu

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