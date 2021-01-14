İlk aşıyı Bakan Koca oldu

Çin’den gelen CoronaVac aşısına “acil kullanım onayı” verilmesinin ardından ilk Coronavac aşısı, Ankara Şehir Hastanesi’nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yapıldı. Koca’nın ardından Bilim Kurulu üyeleri de aşı oldu. Bakan Koca, aşılama öncesinde gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı ile ilgili olarak ise özetle şu açıklamaları yaptı:

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA BUGÜN BAŞLANIYOR

“Acil kullanım onayı vermek üzere değerlendirme yapabilmek için Faz3 çalışması ülkemizde devam eden aşının ara sonuçlarını talep etmiş ve değerlendirmiştik. Buna göre aşının yeterince güvenli olduğu anlaşılmış, acil kullanım için de süreç başlamıştı. Bugün akşam saatlerinde (dün) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşının acil kullanım onayını verdiğini duyurmuştur. Öncü olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını ilan etmiştim. Huzurlarınızda, Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız. Yarından itibaren (bugün) tüm Türkiye’de sağlık çalışanlarımızın aşılanmasına başlanacaktır.

DEVLET BÜYÜKLERİMİZ AŞILANACAK

Aşılar 81 ilimizin halk sağlığı depolarına teslim edilmiştir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması da mümkün değildir. Aşının adaletle dağıtılacağından ve Bilim Kurulu’nun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacağından emin olmanızı isterim. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir. Aşı çalışmalarında vatandaşımızı motive edecek devlet büyüklerimizin de aşılanmasını Bilim Kurulumuz yararlı buldu. Devlet büyüklerimizin aşılanması örnek teşkil edecektir. Bizi bir yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisini durdurmak üzere başlattığımız yeni bir dönemin ilk günü bugün. Salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız. Aşılama programımıza destek olmanızı rica ediyorum.”

KOCA’DAN SONRA KURUL

Koca açıklamasının ardından Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte aşı olmak için Ankara Şehir Hastanesi’ne geçti. Burada aşı olduktan sonra da kısa bir açıklama yapan Koca, “Öncelikle aşılama çalışmasının, programının milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Tünelin ucunda ışık görüldü demiştim. Bugün öyle bir gün. Aşılamanın dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çiziyorum. Eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor” dedi. Bakan Koca’nın ardından Bilim Kurulu üyeleri de aşı oldu.

Prf. Dr. Mehmet Ceyhan

TİTCK’DAN ACİL KULLANIM ONAYI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu dün yaptığı açıklamada, COVID-19 ile mücadele kapsamında lisanslı adı “Coronavac 600 SU/0.5 ml IM Enjeksiyon Süspansiyon İçeren Flakon” olan aşıya acil kullanım onayı verildiğini bildirdi. Açıklamada, “Hem bilimsel veriler değerlendirildi, hem de ülkemize ulaşan numuneler kurumumuz laboratuvarlarında 14 gün boyunca incelendi. Bilimsel değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda ilgili aşı için acil kullanım onayı verilmiştir” denildi.