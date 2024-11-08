İlk ara tatil başlıyor... Uzmanlardan ‘dijital dünyadan uzak kalın’ uyarısı

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Ara tatilde karne almayacak olan öğrenciler 9 gün boyunca dinlenme olanağı bulurken, öğretmenler ise çevrimiçi seminerlere katılacak. Ders zili tekrar 18 Kasım’da çalacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, “Kısa tatillerde öğretmenler ödev vermesin, öğrenciler de ödev yapmasın diyoruz. Ancak belirli saatlerde kitap okumak ihmal edilmemeli. Teknoloji kullanımından uzak durmak gerek. Amaç çocukların bu ara tatili ailesi ve doğa ile iç içe keyif alacağı bir şekilde geçirmesi olmalı” dedi.

EKRAN SÜRESİ UYARISI

Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu ise “Uyku, fiziksel aktivite ve beslenme düzenini koruyun. Ekran süresi dengelenmeli, birlikte gönüllü faaliyetlere katılım önemli. Bilinçli farkındalık için egzersiz yapılmalı. Ara tatil sonunda ise geçirilen vakitler değerlendirilmeli” diye konuştu.

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Prof. Dr. Tuncay Dilci ise 5 adımda ‘tatilde dijital kullanım rehberi’ önerisinde bulundu: “Dijital diyet yapın, dijital kullanım sınırları belirleyin, ailece dijital molalar verin, sosyal medya kullanımını azaltın, uykunuzu düzenleyin.”