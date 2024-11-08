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İlk ara tatil başlıyor... Uzmanlardan ‘dijital dünyadan uzak kalın’ uyarısı

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#OKUL#Öğrenci#Ara Tatil
İlk ara tatil başlıyor... Uzmanlardan ‘dijital dünyadan uzak kalın’ uyarısı
Zülal ATAGÜN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 07:00

Bu yıl okullar uyum haftası kapsamında okulöncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 2 Eylül’de, diğer sınıflar için 9 Eylül’de başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre ara tatilin resmi başlangıç tarihi 11 Kasım Pazartesi olsa da öğrenciler ve öğretmenler için mola, bugün son ders zilinin çalmasıyla başlayacak.

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Ara tatilde karne almayacak olan öğrenciler 9 gün boyunca dinlenme olanağı bulurken, öğretmenler ise çevrimiçi seminerlere katılacak. Ders zili tekrar 18 Kasım’da çalacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, “Kısa tatillerde öğretmenler ödev vermesin, öğrenciler de ödev yapmasın diyoruz. Ancak belirli saatlerde kitap okumak ihmal edilmemeli. Teknoloji kullanımından uzak durmak gerek. Amaç çocukların bu ara tatili ailesi ve doğa ile iç içe keyif alacağı bir şekilde geçirmesi olmalı” dedi.

EKRAN SÜRESİ UYARISI

Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu ise “Uyku, fiziksel aktivite ve beslenme düzenini koruyun. Ekran süresi dengelenmeli, birlikte gönüllü faaliyetlere katılım önemli. Bilinçli farkındalık için egzersiz yapılmalı. Ara tatil sonunda ise geçirilen vakitler değerlendirilmeli” diye konuştu.

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Prof. Dr. Tuncay Dilci ise 5 adımda ‘tatilde dijital kullanım rehberi’ önerisinde bulundu: “Dijital diyet yapın, dijital kullanım sınırları belirleyin, ailece dijital molalar verin, sosyal medya kullanımını azaltın, uykunuzu düzenleyin.”

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#OKUL#Öğrenci#Ara Tatil

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