İlk 7 saniyede ‘İşte evleneceğim kız’ dedim

Sizi tanıyalım?

Berna Esgin: 1977 yılında, Bursa’da doğdum. Ailem Batı Trakya göçmeni. Bursa Anadolu Lisesi mezunuyum. Uludağ Üniversitesi Kimya Bölümü’nde okudum. Mezuniyetimin hemen ardından iki sene kadar öğretmenlik yapabildim. Dershanede kimya öğretmenliği yapıyordum, ta ki Mustafa Bey ile tanışana kadar. Sonra evlilik ve çocuklar...

Nasıl tanıştınız?

Berna Esgin: Ortak akrabalarımız, arkadaşlarımız aracılığıyla tanıştık. İkimizin dışında ailelerimiz birbirlerini tanıyorlardı. Dost iki aile ama biz birbirimizden habersizdik. Mustafa ile bizi birbirimize yakıştırmışlar, tanıştırmak istediler. 4 Ocak 2001’de tanıştık, aynı yıl 15 Nisan’da da evlendik.

İLK ÖNCE UKALA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM

Nerede tanıştınız? İlk izleniminiz ne oldu?

Berna Esgin: Teyzemin eşi, Mustafa’nın arkadaşıydı. Onlarda bir akşam oturmasında buluştuk. Ben öz teyzemin evine gittim ama tanışma organizasyonunu bildiğim için gergindim. Teyzemin eşi Ercan eniştem, Mustafa Bey’in çocukluk arkadaşı. Arkadaşlıktan olacak sanırım, o kadar rahattı ki Mustafa Bey inanamazsınız. O son derece rahat, ben epey gergin... Hatta onun o rahatlığı beni rahatsız etmişti. İlk izlenimim ukala olduğu yönündeydi. Neyse ki evden çıkana kadar aksini anlattı.

Mustafa Esgin: Benim hayattaki en büyük başarım kararsızlık çekmemem. Doğru ve hızlı karar veririm. Görür görmez, ‘Tamam’ dedim, ‘Ben evleneceğim kişiyi buldum.’ İlk yedi saniyede, ‘İşte aradığım kız’ dedim. Ailelerin uyumu hatta yemek kültürünün uyumu bile evlilikte çok önemlidir. Eski Bursalıların hepsi birbirini tanır. 18 yıldır evliyiz, sorunsuzca bu günlere geldik çok şükür.

EVLENME TEKLİFİ SÜRPRİZ OLDU

Evlenme teklifi?

Berna Esgin: Tanıştıktan sonra görüşmeye başladık. Mustafa Bey tipik aslan burcudur. Benim kararsızlığımı fark etti sanırım bir hafta sonra pazar günü bizim eve geldi kahvaltıya. Annemle ve babamla konuştu. Aklına koymuştu evliliği. Kendi işini kendisi halletti aslında. Zamanla daha sık görüşmeye başladık. Evlilik teklifini Mudanya’da yaptı. Beklemediğim bir andı, sürpriz oldu. Yemek yiyelim diye çıkmıştık, Mudanya’ya götürdü. Yüzüğünü, hediyesini almış, güzel cümlelerini hazırlamış. Mudanya’da ‘Evet’ dedim Mustafa Bey’e, nikâhımız da Mudanya’da kıyıldı; yağmurlu bir gündü.

HAYATTAKİ EN DOĞRU KARARIM BERNA

Birbirinizi anlatır mısınız?

Berna Esgin: Mustafa Bey, dışardan sert gözükür, ‘dediğim dedik’tir, doğru bildiği neyse yanlış olduğunu sonradan fark etse bile asla vazgeçmez. Aile içinde ise yumuşak bir yüzü vardır. Çocuklara karşı, ‘Hayır’ dediğim çoğu şeye Mustafa ‘Evet’ der. İyi bir aile babasıdır. Sağolsun bizleri hiç üzmedi. Düzensizdir, ani kararları vardır.

Mustafa Esgin: Eşim prensipli, düzenlidir. Tek anlaşamadığımız nokta benim ani kararlarım. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır, eşim benim hayattaki en doğru kararım.

SEÇİLMESİN DİYE DUA EDEN HASTALARI VARDI

Doktorluk mu siyaset mi?

Berna Esgin: Doktorluk bitmez, arada hâlâ yapıyor, ameliyatlara giriyor. Mustafa’dan vazgeçemeyen hastaları var. Bir hastası ‘Çok dua ettim sizin seçilmemeniz için’ demişti. O teyze büyük ihtimalle oy da vermemiştir seçilmesin diye. Tercih edecek olsam doktorluğu seçerdim. Siyaset daha zor oldu, bir ayrılık sürecimiz var çünkü. Doktorluk yaparken en azından her akşam geç de olsa eve geliyordu. Çocuklar sabahları da olsa görüyordu. Ankara’ya gidip gelme olduğu için ayrılık daha uzun oluyor.

Mustafa Esgin: Mesleğimi (Ortopedi ve Travmatoloji) yapıyorum elimden geldiğince. Siyasi görevim bittikten sonra da yapmaya devam edeceğim. Hekimlik güzel bir meslek, hep severek yaptım. Siyasi görevimin bittiğinin ertesi gününde, bu gece bitsin yarın sabah randevuları açtırır, seçilmeyeyim diye dua eden teyzeyi arar, ‘Teyze ben geldim’ derim.

ADAYLIĞINI SÖYLEMEK İÇİN VİYANA’YA GÖTÜRDÜ

Doktorluktan siyasete yolculuk...

Berna Esgin: Mustafa, 2010-2012 yılları arasında il başkan yardımcılığı yaptı. Siyasette zaman zaman göründü ama siyaset yapma konusunda ısrarlı değildi. 2014’te Nilüfer Belediyesi başkan adayı oldu. Viyana’daydık, orada söyledi bana belediye başkan adayı olacağını. Hatta sanırım o tatil sadece bunu söylemek için organize edilmişti. İlk kez orada duydum. Adaylığını söylemek için Viyana’ya götürdü anlayacağınız.

Mustafa Esgin: Uygun yerde, uygun şeyleri söylemek lazım (Gülüyor). ‘Üç gün Viyana’ya gidelim’ dedim. Her şeyi kendimiz ayarladık. Metro haritası elimizde... Keyifli bir seyahatti. ‘Böyle bir şey var henüz net değil’ dedim. Nilüfer’de siyaset yapıp siyasi ikbali olan kimse yoktur bizde.

Berna Esgin: 2015’teki vekil adaylığı da benzerdi. Müracaat yapmamıştı ama baktım televizyonda, listede adı var. Arayıp ben söyledim. ‘Hani başvuru yapmamıştın’ dedim. Mustafa da şaşırdı. 12’nci sıradaydı. Belediye başkan adaylığında olduğu gibi o zaman da çalıştık birlikte.

GİZLİ İŞ GİBİ DÜŞÜNÜLMESİN

Mustafa Esgin: Hanımdan gizli iş yapıyormuşum gibi düşünülmesin. Başvuru yapmamıştım gerçekten. Hasta bakıyordum, liste açıklandığında. Saat 17 civarı, acilde bir hasta vardı, onunla ilgilendim odama dönüyordum. Bir baktım art arda telefonlarım çalmaya başladı. Hanımın telefonunu görünce açtım hemen. Berna, ‘Aday olmuşsun’ dedi. ‘Hayır, adaylık başvurum yok. Yanlış görmüşsündür’ falan dedim ama gerçekten listedeydim.

BABAM GELMEYECEK Mİ

Yoğun ve yorucu bir tempo, üç çocuk, ne gibi zorluklar yaşadınız?

Berna Esgin: Mustafa bey doktorluk mesleğinden dolayı evlendiğimizde de yoğundu, gecesi gündüzü yoktu. Şimdi başka bir kulvarda ama yine yoğun, yine yok. Alıştık anlayacağınız. Bizim hiçbir dönemde kahvaltı saatimiz, akşam yemeği saatimiz, sabah 8 - akşam 6 gibi düzenli bir hayatımız olmadı. O nedenle çocuklar da adaptasyon konusunda çok zorlanmadılar. Bir tek küçük kızımız Fatma, babaya daha düşkün. Vekillik sürecinde babamız iki akşam Ankara’da kalıyor. Üçüncü akşam gelmediği zaman ilk Fatma soruyor: “Babam bu gece de mi gelmeyecek.”

Esgin ailesinin 18 yaşında Berra, 16 yaşında Furkan ve 10 yaşında Fatma isminde üç çocuğu var.

FUTBOLCU OLMAZ

Aile koyu Bursaspor taraftarı. Furkan, lisanslı futbolcu. Berna Esgin oğlu için “Futbol hastası” diyor. Mustafa Esgin, dersleri etkilendiği için konuya biraz mesafeli: “Sınavlara iki sene var. Dikkat etmek zorunda.” Mustafa Esgin’e “Furkan’ın futbol sevgisi hobi olarak mı kalacak” diye soruyorum. “Futbol maçları, müsabakalar, takımda oynamak zor. Üniversite sınavını da olumsuz etkileyecek. Arkadaşlarıyla oynar ama hobi olarak kalsın. Benim oğlum futbolcu olmaz” diyor.

KIZLAR PİYANODA

Berra ve Fatma piyano çalıyor; Furkan ise kısa bir süre bateriye merak sarmış. Berra ilkokulda başlamış piyanoya ve üniversite sınavı hazırlık sürecinde biraz ara vermiş. Fatma ise üç yıldır çalıyormuş.