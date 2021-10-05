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İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir

#Faik Öztrak#CHP#MYK
İlk 4 madde kırmızı çizgimizdir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın “Dindar bir anayasa yapalım. Değişmez maddeler anayasaya konulmamalı” sözlerine ilişkin, “İlk 4 madde bizim kırmızı çizgimizdir” dedi.

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Öztrak, dün CHP MYK toplantısıyla ilgili yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi:

İŞBAŞINA GELECEĞİZ

“Biz ilk seçimde işbaşına geleceğiz. Millet rahat bir nefes alacak. Büyük bir kucaklaşma olacak. Endişeler son bulacak. Artık kimse bu milletin fertlerini bölüp, parçalamayacak. Bağımsız yargı olacak. Özgür medya olacak. Kısacası, biz işbaşına geldiğimizde, memlekette hayat bayram olacak.

BAHÇELİ’YE SORUN

(Cumhurbaşkanlığı YİK Başkanvekili İsmail Kahraman’ın anayasa açıklaması) Yeni anayasa meselesini gündemde tutan Erdoğan ve onun küçük ortağı. Bizim Cumhur İttifakı’nın yaptığı bu anayasa çalışmasıyla herhangi bir ilgimiz yoktur. Ama bizim ilk 4 madde konsundaki görüşümüz son derece nettir. Bu maddeler bizim kırmızı çizgimizdir. Anayasa çalışmasının ortaklarından biri olan Sayın Bahçeli, bu soruların esas muhatabıdır. Bu sorunun kendisine sorulması lazım.

(Güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasına DEVA ve Gelecek Partilerinin katılması) Ülkedeki partilerin kahir ekseriyetinin demokrasiden ve yeni ve güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana açıklamalarını son derece değerli buluyoruz.

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NİYET OKUMASIN

(AK Partili Numan Kurtulmuş’un Millet İttifakı için ‘düşük profilli aday bulmak zorundalar’ açıklaması) Sayın Kurtulmuş niyet okumayı bıraksın. Adayımızın profilini çok merak ediyorsa yapacakları iş basit; bir an önce sandığı getirsinler, adayımızın profilinin yüksek mi düşük mü olduğunu görsünler.

(Kılıçdaroğlu’nun KHK ile ihraç edilenleri bir hafta içinde görevlerine iade edeceklerini açıklaması ve iade formülü) Haklarında mahkemelerce kesinleşmiş bir ceza kararı olmayan herkesi görevine iade edeceğiz.”

KILIÇDAROĞLU: SEÇİM ÖNCESİ MARKET AÇILIR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan eylül ayı enflasyon rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Eylül ayı Fiyat Endeksini açıklamış. Güya enflasyon aylık yüzde 1.55 artmış ve 19.58 olarak gerçekleşmiş. Saray’a önerim, 19.99’u emretsin, millet kampanya gibi algılar. İzahı yok, mizahı olsun bari. Markete pazara giden enflasyonun en az yüzde 40 olduğunu bilir. Saray harikalar diyarında yaşamaya devam ediyor. Tam seçim öncesi bir iki çadır açılır, market açılır, algılara oynanır nasıl olsa. Giderayak milleti daha fazla yorma Erdoğan!” (ANKARA)

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#Faik Öztrak#CHP#MYK