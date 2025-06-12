×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İlişki vaadiyle reşit olmayan 3 kişiyi dolandırdılar, 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Dolandırıcılık#Cinsel İstismar
İlişki vaadiyle reşit olmayan 3 kişiyi dolandırdılar, 2 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 10:20

Antalya'nın Kemer ilçesinde cinsel ilişki vadiyle 18 yaşından küçük 3 kişiyi dolandırıp darbeden 1’i kadın 2 kişi tutuklandı.

Haberin Devamı

 

 

Antalya'nın Kemer ilçesinde cinsel ilişki yaşamak için anlaştıkları 18 yaşından küçük 3 kişiyi dolandırıp darbeden 1’i kadın, 2 kişi tutuklandı. Kemer ilçesine tatile gelen 3 çocuk, sosyal medya platformu üzerinden tanıştıkları kadınla, 15 bin lira karşılığında cinsel ilişki yaşamak üzere anlaştı. Çocukların bulunduğu yere gelen kadın parayı aldı. Kısa süre sonra gelen kadının arkadaşı da çocukları darbetti.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Çocukların şikayeti üzerine olay yerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, inceledikleri kamera görüntülerinden tespit ettikleri E.S. (21) isimli kadın ile B.B.’yi (24) Antalya girişinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Haberin Devamı

Şüpheliler, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kemer Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, 'Dolandırıcılık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Dolandırıcılık#Cinsel İstismar

BAKMADAN GEÇME!