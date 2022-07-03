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İlişki vaadiyle erkekleri kandırıp, iç çamaşırlı video çektiler! 5 kişi gözaltında

#İç Çamaşırı#Video#Osmaniye

Osmaniye'de ilişki için anlaştıkları erkeklere kadın iç çamaşırı giydirip, videoya çeken ardından silahla para ile eşyalarını gasbeden çeteye yönelik operasyonda 5 şüpheli, gözaltına alındı.

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Gaziantep'ten Osmaniye'ye gelerek fuhuş vaadiyle kandırdıkları erkeklerin para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını silah zoruyla gasbeden çeteye yönelik soruşturma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip başlatan Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 100'ün üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, A.K. isimli kadın ile A.Ş., T.Ö., V.Ş. ve M.Y.'yi gözaltına aldı.

İlişki vaadiyle erkekleri kandırıp, iç çamaşırlı video çektiler 5 kişi gözaltında


5 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, bıçak, dansöz kıyafetleri, kadın iç çamaşırları, cep telefonları, kol saatleri ve bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin, fuhuş için anlaştıkları erkekleri eve çağırıp, dansöz ve kadın iç çamaşırı giydirdikleri, daha sonra videoya çektikleri belirlendi. Şüphelilerin ayrıca erkek müşterileri silahla tehdit ederek para, cep telefonu, kol saati ve banka kartlarını gasbettikleri tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., A.Ş. ve T.Ö. tutuklandı, V.Ş. ile M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İlişki vaadiyle erkekleri kandırıp, iç çamaşırlı video çektiler 5 kişi gözaltında

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#İç Çamaşırı#Video#Osmaniye

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