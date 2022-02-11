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İlim Yayma Vakfı’ndan mühürleme tepkisi

#İlim Yayma Vakfı#Süleymaniye Camii#Mühürleme
İlim Yayma Vakfı’ndan mühürleme tepkisi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Alan, Süleymaniye Camii’nin siluetini bozan öğrenci yurdu inşaatının İBB tarafından mühürlenmesinin hukuka aykırı olduğunu söyleyip, “Dava açacağız. Mührü kaldıracağız. Mührü kaldırsak dahi inşaatımıza devam etmeyeceğiz” dedi.

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İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Avukat Nurettin Alan, Süleymaniye Camii avlusunda dün açıklama yaptı. Süleymaniye’ye gölge düşmemesi ve siluetinin bozulmaması için hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Alan, “Süleymaniye’nin ruhuna aykırı düşecek hiçbir şeyin içerisinde olmak istemediğimizi, yetkili kurum ve kuruluşların alacağı her türlü karar çerçevesinde bu kararlara uyacağımızı açık bir şekilde ilan ettik” dedi.

KAMUOYUNU DİKKATE ALDIK

Yurt inşaatının ruhsatı bulunduğunu ve koruma kurullarının verdiği kararlar çerçevesinde devam eden bir yapı olduğunu ifade eden Alan, “Hal böyleyken, kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle var olan hakkını dahi yapmadan, vakfımız yetkili kurum ve kuruluşları göreve davet edip, yetkili kuruluşların alacağı her türlü karara uyacağını beyan etmiş, var olan inşaatını da bu çerçevede durdurmuştur” diye konuştu.

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İBB İTİRAZ HAKKINI KULLANMADI

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Alan, ruhsatın 18 Temmuz 2019 tarihinde alındığını belirtip şöyle devam etti:

“Koruma kurulu kararının alındığı tarihte yeni yönetim işbaşındadır. Koruma kurulunun aldığı karar mutlak bir karar değildir. Bu karara belediyeler itiraz edebilir. Yani koruma kurulu karar aldığında, İBB’de şu anki yönetim vardı. İtiraz edebilirdi. O hakkını şimdiye kadar kullanmadı.

HERKESE NE YAPILIYORSA BİZ DE ONA RAZIYIZ

Mühürleme hukuka aykırı bir işlemdir. Dava açacağız. Mührü kaldıracağız. Ama mührü kaldırsak dahi inşaatımıza devam etmeyeceğiz. Çünkü söz verdik. Yetkili kurullar gerekli kararı alıncaya kadar biz devam etmeyeceğiz. Mühür olmasa da zaten durmuştuk. Yetkili kurullar ve uzmanlar ne derlerse biz onu yapacağız. Teslim olduk yani. Şartımız ‘ama’mız yok. Ancak, mülkiyet hakkından kaynaklanan haklarımızın elimizden alınmasına hiçbir şekilde razı değiliz. Herkesin inşaatı belli bir seviyedeyken, zaten bizimki de o seviyede, herkese ne hak tanınıyorsa bize de o tanınsın. ‘Biz 3-5 metre yukarıda olalım, diğerleri aşağıda kalsın’ diye bir iddiamız yok. Herkese ne yapıyorlarsa biz de ona razıyız.”

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#İlim Yayma Vakfı#Süleymaniye Camii#Mühürleme

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