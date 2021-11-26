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İlim Yayma Vakfı 2021 Akademi Ödülleri için geri sayım

#İlim Yayma Vakfı#Bilal Erdoğan#Ödül
İlim Yayma Vakfı 2021 Akademi Ödülleri için geri sayım

İlim Yayma Vakfı 2021 Akademi Ödülleri için geri sayım başladı.

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Bu yıl ikincisi 19 Aralık’ta Dolmabahçe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek İlim Yayma Ödülleri’ne binlerce akademisyen ve araştırmacı başvurdu. Başvurular arasından seçilecek adaylara, “Büyük Ödül”, “Sosyal Bilimler” ile “Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri” olmak üzere 3 farklı kategoride toplam 1 milyon liralık ödül verilecek. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “Hedefimiz beşinci ödülden itibaren uluslararası nitelik kazandırmış olmak” dedi. Erdoğan, şunları ifade etti:

DÜNYAYA AÇILACAK

“Planlamamız onuncu yıl itibarıyla ödüllerin uluslararası bünye kazanması. Ödüllerimizin gelişimi ve uluslararası boyuta taşınması vakfımızın misyonunun tam anlamıyla yerine gelmesini sağlamış olacak. Tersine beyin göçünü teşvik etmede özendirici olacak.”

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#İlim Yayma Vakfı#Bilal Erdoğan#Ödül

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