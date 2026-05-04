İlim Yayma Ödüllü akademisyenlerden ‘Bilim Diplomasisi’

Haberin Devamı

İstişare kampının son günü Mola Otel’de düzenlenen toplantıya İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ile 2019, 2021, 2023 ve 2025 İlim Yayma Ödülleri’nde ödül alan akademisyenler katıldı. Toplantıda ödül sahibi 12 bilimadamı tarafından hazırlanan, bölgesel istikrar ve güvenlik için stratejik vizyon ortaya koyan “Bölgesel İstikrar İçin Bilim Diplomasisi” bildirgesi kamuoyuna açıklandı.



ERDOĞAN’A SUNULACAK

Ortadoğu’daki çatışma ve krizlerin çözümü için bölgesel akademik kurulların inşası, ortak veri havuzları ve savunma AR-GE ağları gibi somut politika önerilerini içereren bildirge, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulmak üzere İlim Yayma Ödülleri sahibi akademisyenler tarafından imzalandı. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan konuşmasında, Amerika’nın veya Batı’nın akademide nasıl beyin göçlerinin merkezi haline geldiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin de artık bu yarışta olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Bildirgede Prof. Dr. Özcan Erel, Prof. Dr. Barış Bayram, Prof. Dr. Şener Aktürk, Prof. Dr. Fikrettin Şahin, Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. İlyas Kemaloğlu, Prof. Dr. Zekai Şen, Prof. Mustafa Soylak, Doç. Dr. Hümeyra Özturan, Prof. Dr. İbrahim Akduman, Prof. Dr. İlhami Gülçin ve Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un imzası yer alıyor. Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy’un da imza koyduğu bildirge karar vericilere ulaştırılmak üzere Bilal Erdoğan’a takdim edildi.