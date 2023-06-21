İlim Yayma Ödülleri akademik toplantısı yapıldı: Büyük ödül 150 tam altın

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İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen İlim Yayma Ödülleri akademik tanıtım toplantısı, Ataşehir'deki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen rektörler ve akademisyenler katıldı. Toplantı, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın konuşmasıyla başlarken, İlim Yayma Vakfı Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan'ın İlim Yayma Ödülleri hakkında bilgiler vermesinin ardından soru-cevap şeklinde devam etti. Bu yıl başvuruları 14 Temmuz tarihine kadar sürecek olan İlim Yayma Ödülleri'nin, bilim dünyasına önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Ödüller, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından akademisyenler ve araştırmacılar tarafından yapılan binlerce başvuru arasından değerlendirilecek. Ödüller, "Büyük Ödül", "Sosyal Bilimler" ve "Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri" olmak üzere üç farklı kategoride sahiplerini bulacak.

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“BÜYÜK ÖDÜL 150 TAM ALTIN"



Toplantıda konuşan, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, “Akademik bir kariyere, ilme adanmış bir hayat yaşamaya özendirebilir miyiz? İşte böyle bir ödül var. Sadece araştırmasından dolayı, sadece akademik çalışmasından dolayı büyük bir ödül veriliyor. Büyük ödül 150 tam altın, işte diğer 2 ödülümüz 50'şer tam altın. Yani bununla sanki bir cazibe oluşturabiliriz. Toplumda bu işin takdir gördüğünü velilerimize anlatmış oluruz, aktarmış oluruz. Çünkü zaman zaman işte liselere gittiğimiz zaman, veyahut da burs başvurularını değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Ailelerin çocuklarından beklentisi işte bugün mühendis olmak makbul, doktor olmak makbul, avukat olmak makbul, 'Evladım doktor ol, mühendis ol, avukat ol. Ya da memur ol, işte öğretmen vesaire…' Bu bağlamın daha ötesinde hayaller kurabilen, daha ötesinde iddia sahibi olabilecek topluma, bilimlere, ilme, insanlığa hizmet edebilecek çocuklarımızı bu yola nasıl özendirebiliriz diye bir misyonumuz var. Buna hizmet etmemiz için biraz 'İlim Yayma Ödülleri'nin tanınırlığı tabii ki önemli. Özellikle başarılı çocukların gittiği üniversitelerde, liselerde onların gündemine girebilmemiz önemli. Ama öbür taraftan da tabii ki Türkiye'deki en üst düzey ilmi çalışmaları, en üst düzey araştırmaları da ödüllendirmek istiyoruz ki, Türkiye'deki akademik çalışmanın Türkiye'deki araştırma düzeyinin kalitesini yükseltebilelim" dedi.

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“BU BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI MAYIS AYINDA, TEMMUZ ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK"



Erdoğan, “Bu başvuru süreci başladı mayıs ayında. Temmuz ortasına kadar devam edecek. Ve bu ödülün başarısında biz ortaya koyduğumuz sürece işte aşamalara burada görev alan akademisyen arkadaşlar yapmaya çalıştığı işe güveniyoruz. Akademik etik kurallarına azami derecede dikkat eden bir süreç işletmeye gayret gösteriyoruz. Ama ödülün başarısı elbette ki başvuruların niteliğiyle de doğrudan ilişkili. Dolayısıyla özellikle büyük ödüle aday olunamıyor. Büyük ödüle aday gösterilmesi gerekiyor ve büyük ödüle herkes aday gösteremiyor. Büyük ödüle aday göstermede en önemli ekip burası. Biz inanıyoruz ki bu ödüller büyüyecek. Yani ödül miktarı da büyüyecek. Ödül kazananların yavaş yavaş sayısının artmasıyla toplumda kabul görüp, tanınıp takdir görmesiyle ödülün doğru işler yaptığı da daha çok kabul görmüş olacak. Biz bunlara inanıyoruz. Zamanla buna uluslararası boyut kazandırmaya yönelik fikrimiz elbette devam ediyor. 5. ödülü kendimize hedef olarak koyduk, şu anda 3. ödülü konuşuyoruz. Ama 5. ödülden itibaren bir uluslararası yönü buraya kazandırmak istiyoruz. Ve bu şekilde Türkiye'deki akademik çalışmanın Türkiye'deki araştırmanın kalitesini, düzeyini, dünya standartlarına ve onların üzerine taşımak için bir destek misyonunu sürdüreceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

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“İLİM YAYMA ÖDÜLLERİ MALUMUNUZ OLDUĞU ÜZERE BU YIL 3. Ödül DÖNEMİNDE"



Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan, “İlim Yayma Ödülleri, malumunuz olduğu üzere bu yıl 3. ödül döneminde 2017 yılında başlayan bir serüven. İnşallah bu yıl 3. ödülle yolculuğuna devam ediyor olacak. Kıymetli hocalarım, birçoğunuzun farkında olduğunu düşünüyorum. İlim Yayma Vakfı, bizim vakıf medeniyeti diye özetlediğimiz tevarüs ettiğimiz medeniyetin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden birisidir. Ben de şahsen 2018'den itibaren üyesi oldum. Akademik danışma kurulu ilim yayma mezunu, akademisyenlerden oluşturulmuş bir kuruldur. Ve İlim Yayma Vakfı'nın misyonunu doldurmak için ilim yaymaya destek olan en önemli kurullardan birisi. İlim Yayma Vakfı biraz önce başkanımızın söylediği gibi yarım asrı geride bıraktı ama cemiyet olarak düşündüğümüzde 72 yılı geride bırakan bir geleneğe sahip. Ve kurumsallaşmasını önemli ölçüde tamamlamış" diye konuştu.