İlim Yayma Ödülleri... 9 milyon liralık ‘Akademi Ödülleri’ sahibini arıyor

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Türkiye’nin ‘Akademi Ödülleri’ olarak bilinen ve 2019’dan beri İlim Yayma Vakfı tarafından 2 yılda bir gerçekleştirilen ‘İlim Yayma Ödülleri’nin bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ödüllerin bu yıl 5 milyon lirası ‘Büyük Ödül’, 2’şer milyonu diğer iki kategori olmak üzere toplam 9 milyon lira olacağını açıkladı.

TEMMUZ SONUNA KADAR

Bilal Erdoğan, dün İstanbul’da Four Seasons Hotel Bosphorus’da düzenlenen “Akademik Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı açıklamada, Türkiye’deki tüm akademisyenleri yarışmaya katılabilmek için temmuz ayı sonuna kadar başvuru yapmaya çağırdı. Erdoğan, 2019’dan bu yana 2 yılda bir verilen ödül için başvuruların açıldığını ve önceki 3 ödüldeki tecrübe ve başarının kendilerini daha da heyecanlandırdığını belirtti. ‘Mühendislik, Doğa Sağlık Bilimleri’ ve ‘Sosyal Bilimler Ödülü’ne aday olmak isteyen akademisyenlerin web sitesi üzerinden dijital olarak başvuru sürecinin başladığını söyledi. Söz konusu ödüllerin aday olma ve aday gösterilme usulüyle verildiğini hatırlatan Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

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ADAYLARI REKTÖRLER BELİRLEYECEK

“Ödüller, çok katmanlı bir değerlendirme sürecinden sonra verildiği için ne kadar çok aday namzedi aday olur veya aday gösterilirse ödül düzeyi o kadar artacak. 2’şer milyonluk iki ödül için araştırmacı ve akademisyenlerimiz aday olabilecek. 5 milyon liralık ‘Büyük Ödül’ için ise rektörlerimiz aday gösterecek. Bu amaçla ödül komisyonu, rektörleri ziyaret edip Türkiye’deki bütün akademisyenlere mektup göndererek süreci tanıttı. İlim Yayma Ödülleri, Türkiye’nin en büyük ve özgün sayılı akademik ödüllerinden biri. Bir yandan Türkiye’deki üst düzey akademik çalışmalarla bilimsel araştırmayı ödüllendirmeyi hedefliyoruz, diğer taraftan da bu vesileyle parlak, genç dimağların, akademisyen namzedi gençlerimizin, çocuklarımızın kariyer olarak bu şerefli, bu çok önemli yolu seçmelerini teşvik etmeye çalışıyoruz.”

YUSUF TÜLİN: BABA OCAĞI

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülin de 1951’de kurulan bir sivil toplum kuruluşu olarak “baba ocağı” olmaktan gurur duyduklarını dile getirip, bilimsel çalışmaların, bilim adamlarının rehberliğinde Türkiye’nin farklı alanlarda yürüyüşünün şahlanışa geçmesini beklediklerini ifade etti.

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İlim Yayma Ödülleri Ödül Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy ise yaklaşık 3.5 aylık bir süreçte 8 basamakta 6 farklı kurul tarafından bilimsel değerlendirmelerin yapılıp, kasım sonu aralık ortasına kadar da ödülleri üç kişiye takdim etmiş olacaklarını söyledi.

ÖDÜL SAHİPLERİ SPONSORLARLA BULUŞTU

- Bilal Erdoğan, Özgürlük ve Demokrasi Adası’nda önceki yıllarda ödül alan bilimadamlarıyla sponsorları bir araya getirdikleri buluşmaya ilişkin de şöyle konuştu: “Sonuç alabilirsek kamuoyuyla paylaşacağız. Buradaki beklentimiz, ödül alan hocalarımızın ortaya koymuş olduğu çalışmaları ve belki günün birinde onların da işine yarayacak, kendi açısından da bir fayda, bir değer üretecek. Hocamızın ortaya koymuş olduğu bir ürünün ticarileşmesi konusunda girişimde bulunacak. Tüm araştırmalar yapılmış, her şey bitmiş, sadece seri üretime geçilebilecek çalışmalar var. Dolayısıyla onlar da kendileri açısından bunu ticari olarak görüyorlarsa kolay bir şekilde ticarileşecek. Böylece sponsorlarımız da desteğinin karşılığında bir çıktı almış olacak.”