İlik bekleyenler... En zayıf halka

Hematoloji uzmanı Prof. Dr. Gülsan Sucak, Hürriyet’e konuştu, durumun ciddiyet ve aciliyetinin en geç bir ay içinde ortaya çıkacağını belirterek şunları söyledi: “Türkiye içindeki ulaşımlarda TÜRKÖK gereken her türlü yardım ve kolaylığı sağlıyor. Ancak yurtdışındaki ilik bankalarından, doku uyumu sağlanmış Türkiye’deki hastalar için özel kurye ile taşıma yapılıyordu. Ulaşım sistemleri altüst olduğu için artık bunları temin edemiyoruz. Bazı bağışçılar da korku ve endişe ile ilik bağışı yapmaktan vazgeçiyor. Planlanmış hastalarımız var. Çok uzun süre erteleyemeyiz.



‘BAĞIŞIKLARI ÇOK ZAYIF’



Lösemi ve lenfoma gibi hastalıkları taşıyanlar virüse karşı daha hassas. Zincirin en zayıf halkası. 65 yaş üstü yaş grubundan bile daha büyük risk altındalar. Çünkü hem hastalık hem de uygulanan tedavi yöntemi nedeniyle bağışıklık sistemleri çok zayıf. Yurtdışından buraya nakil için gelmiş yabancı hastalar var. Onların da durumu belirsiz. Belki acil nakil bekleyen hastalar için bir iki hastane ayrılırsa daha iyi olabilir.”

'TEDARİK ZİNCİRİ KOPTU'

Hematolog Prof. Dr. Burhan Turgut da salgın sebebiyle kök hücre tedarik zincirinde ciddi sorunlar ortaya çıktığını ifade ederek, “Hastanın durumuna göre nakil bir aya kadar ertelenebilir. Ama bu süreçte hastalığın ilerleme ve kontrolden çıkma riski de var. Süreç daha yeni olduğu için çok gündeme gelmedi ama yakında bu vakalara dair durumlar da gündeme gelecektir” dedi.