İliç’te 9 işçinin öldüğü heyelan faciasında istenen cezalar belli oldu

Haberin Devamı

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara hayatını kaybetti. İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı heyelanla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Tutuklu I.R.G., S.K.S., A.R.K., Ö.A. ve S.Ç. ile tutuksuz 38 kişi hakkında hazırlanan 69 sayfalık iddianame, Erzincan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

İddianamede, olay yeri keşif ve inceleme işlemlerinde tutulan tutanaklar, toprak ve su numunelerinin analiz sonuçları, suçtan zarar görenlerin beyanları, müşteki ifadesi, adli raporlar, ölü muayene ve otopsi tutanakları, Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı’nın DNA raporları, bilirkişi raporları, şüpheli ifadeleri, kolluk tarafından düzenlenen araştırma ve çözümleme tutanakları, eğitim/zimmet/sağlık raporu belgeleri, fotoğraflar, hava emisyon ölçüm raporları, radar görüntüleri, patlatma verileri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçüm sonuçları, ÇED izin belgeleri, ölçüm sonuçları, laboratuvar deney sonuçları, işletme izin ve ruhsatları, iş kazası bildirimlerine ilişkin evraklar, toprak numune sonuçları yer aldı.



Haberin Devamı

İddianamede SSR isimli şirketin global projeler başkan yardımcısı J.H., Anagold firmasının ülke müdürü C.Y.D., operasyon başkan yardımcısı I.R.G., sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü S.S., kıdemli geoteknik mühendisi A.R.K., iş güvenliği sağlığı müdürü S.Ç., operasyon direktörü K.Ö., 2017-2023 dönemleri proje müdürü K.J.R., GRE adlı şirketin tasarım mühendisleri L.Q. ve V.L.L., kontrol mühendisi K.G., INR firmasının proje koordinatörü Ö.A.'nın asli kusurlu oldukları belirtildi.

Tüm şüphelilerin ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüphelilerden altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında ayrıca ‘Çevreyi taksirle kirletmek’ suçlarından adli para ya da toprak, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)