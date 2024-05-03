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İliç Komisyonu Çevre Bakanlığı’nı dinledi

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#Erzincan#İliç#Çevre Bakanlığı
İliç Komisyonu Çevre Bakanlığı’nı dinledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 07:00

Erzincan’ın İliç ilçesinde 14 Şubat’ta yaşanan maden sahası felaketinin ardından TBMM İliç Araştırma Komisyonu kurulmuştu. Komisyon dün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank komisyona yaptığı sunumda “Bugüne kadar tamamlanan yer altı ve yer üstü su analizlerinde siyanür kaynaklı, hava kalitesinin ölçümlerinde ise hidrojen siyanür kaynaklı herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir” dedi. Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar ise 2023 yılında madencilik sektöründeki denetimlerde 337 tesise 90 milyon 369 bin lira idari para cezası uygulandığını, 60 tesisin ise faaliyeti durdurulduğunu söylerken “İliç’te bulunan altın madenine 2015 yılından günümüze kadar 187 çevre denetimi yapılmış, 133 milyon TL idari para cezası uygulanmış yaklaşık olarak ve 2 kez de işletmenin faaliyeti durdurulmuştur” diye konuştu.

 

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#Erzincan#İliç#Çevre Bakanlığı

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