İlhan Taşçı: ‘RTÜK toplantısına alınmadım’

Taşçı, Başkan Şahin’in kendisinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle “ihsas-ı reyde” bulunmakla suçladığını ifade etti. Twitter hesabından açıklama yapan Taşcı, “Bugün (dün) Üst Kurul toplantısında, beni ‘ihsas-ı reyde’ bulunmakla suçlayan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in teklifi, AKP ve MHP kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla toplantıya katılmam engellendi ve salondan ayrılmak zorunda bırakıldım” dedi. Şahin açıklamasında özetle, “Ne yönde bir karar çıkacağına, benim nasıl oy kullanacağıma ilişkin en ufak bir imada dahi bulunmadığım yaptığım paylaşımda açıkça görülecektir. Elbette çoğunluğun görüşüne katılmadığım toplantılarda alınan kararlarla ilgili karşı oyumu kamuoyuna duyuruyorum, zaten aleni bu kararlar RTÜK’ün internet sayfasında da yayınlanmaktadır. 84 milyon yurttaşın haber alma hakkını korumak için susmayacağım, hukuk çerçevesinde mücadelemi sürdürüp, halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğim. Hukuktan yoksun, keyfi bu karar benim için yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN: OLAY ÇARPITILIYOR

Başkan Şahin ise, “Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla ihsas-ı rey yapan İlhan Taşçı’nın sadece ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında toplantıdan çıkarılmasını müzakere ettik. İlgili mevzuat çerçevesinde Üst Kurul’da yapılan oylama sonucunda Taşçı’nın sadece bahse konu dosyaların müzakerelerine katılmaması kararı alınmıştır. Gerçek budur. Olayın çarpıtılmamasını rica ediyorum” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara