İlhan Hoca’yı kaybettik

1965’ten bu yana ABD’de Indiana Bloomington’da yaşayan halk bilimci ve yazar Prof. Dr. İlhan Başgöz, uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle Türkiye özlemi çektiğini belirterek tedavisine Türkiye’de devam edilmesini istemişti. Hürriyet yazarı Doğan Hızlan da İlhan Hoca’nın bu isteğini köşesinden duyurmuştu. Başgöz’ün bu isteği üzerine Sağlık Bakanlığı Amerika’ya özel bir ambulans uçak göndererek ünlü halk bilimciyi Ankara’ya getirmişti. Prof. Dr. Başgöz uçaktan inişinde duygularını, “33 sene yurtdışında çalıştım. Yorgunluğun içindeyim. Memleketime dönmenin sevincini Enver Gökçe’nin dizesiyle anlatacağım; Senin emekçin olaydım, şen olası türküsü dost kokusu, dost selamı Türkiye” diyerek dile getirmişti. 99 yaşındaki Prof. Dr. İlhan Başgöz, dün Ankara’da hayata veda etti. Prof. Dr. Başgöz için perşembe günü saat 10.00’da Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde tören düzenlenecek. Ardından Kocatepe Camisi’ndeki cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.

HAYATI BAŞARILARLA DOLU

Türk halk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Başgöz 1921’de Sivas’ta doğdu. Askerlikten sonra Ford Vakfı’nın bursuyla ABD’ye gitti. California Üniversitesi ve Berkeley’de araştırmacı olarak çalıştı. Indiana Üniversitesi Ural-Altay Dilleri Bölümü’nde öğretim üyesi oldu, 1981’de Indiana Üniversitesi Türk Araştırmaları Programı yöneticiliği yaptı. Amerikan Folklor Cemiyeti onur üyesi seçildi. 1987’de Indiana Üniversitesi’nden emekli oldu. 1998’de Türkiye’ye dönerek, üç yıl Bilkent ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Türk halk edebiyatı dersleri verdi. Türk folkloru alanında uluslararası üne sahip Başgöz’ün, genel folklor kitapları, halk ozanlarına ilişkin incelemeleri, sözlü halk edebiyatı derlemeleri var. Başgöz, 1996’da Nasreddin Hoca Onur Ödülü, 1997’de Kültür Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü, 2000’de Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü’nün de sahibiydi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara