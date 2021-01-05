İlhan hoca Türkiye’de

ABD’de yıllardır kanser tedavisi gören ve sağlığı son iki yıldır giderek ağırlaşan Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün (97) geçtiğimiz ağustosta yatağından kalkmaya çalışırken düşmesi sonucu kaburgaları kırıldı. O tarihten beri yatağından kalkamayan ve salgın nedeniyle tedavisinde zorluklar yaşayan Prof. Dr. İlhan Başgöz, bir yıldır Türkiye’ye dönerek tedavisine burada devam etmek istiyordu. Ancak salgın ve sağlık durumu nedeniyle olağan koşullarda seyahat etmesi mümkün değildi. Hürriyet yazarı Doğan Hızlan’ın gündeme getirdiği Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün bu isteğini 28 Aralık’ta Hürriyet gazetesi manşetten duyurmuştu. Doğan Hızlan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı arayarak durumu detaylarıyla aktarmış ve Bakan Koca’nın ilgisinden çok mutlu olduğunu yazmıştı. Sağlık Bakanlığı dün ABD’ye ambulans uçak gönderdi. İlhan Hoca’yı taşıyan uçak Indianapolis’ten dün yerel saat ile 10.00’da Türkiye’ye hareket etti. Bugün saat 14.00’te Ankaya’ya inecek. Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün önceki tedavi süreçleri ve mevcut sağlık durumu doğrultusunda tedavisi planlanacak.

CUMHURİYETLE YAŞIT

Prof. Dr. İlhan Başgöz 1923 yılında Gemerek’te doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Türk folkloru ve halk edebiyatı dalında doktora yaptı. Aynı bölümde Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’ın asistanı oldu. 1948’de kurulan Türk Folkloru ve Halk Edebiyatı kürsüsünde çalışmalarını sürdürdü. Kürsü o yıl kapatılınca, Tokat Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak atandı, 1952’ye değin bu görevde kaldı.

(Hürriyet yazarı Doğan Hızlan, Prof. Dr. İlhan Başgöz’ün Türkiye’ye dönüp

tedavisine burada devam etmeyi istediğini 28 Aralık’ta gündeme getirmişti.)

ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ

Türk halk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Başgöz askerlikten sonra Ford Vakfı’nın bursuyla ABD’ye gitti. California Üniversitesi ve Berkeley’de araştırmacı olarak çalıştı. Indiana Üniversitesi Ural-Altay Dilleri Bölümü’nde öğretim üyesi, 1981’de Indiana Üniversitesi Türk Araştırmaları Programı yöneticiliği yaptı. Amerikan Folklor Cemiyeti onur üyesi seçildi. 1987’de Indiana Üniversitesi’nden emekli oldu. 1998’de Türkiye’ye dönerek, üç yıl Bilkent ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Türk halk edebiyatı dersleri verdi. Türk folkloru alanında uluslararası üne sahip Başgöz’ün, genel folklor kitapları, halk ozanlarına ilişkin incelemeleri, sözlü halk edebiyatı derlemeleri var. Başgöz, 1996’da Nasreddin Hoca Onur Ödülü, 1997’de Kültür Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülü, 2000’de Hacı Bektaş Veli Dostluk ve Barış Ödülü ‘nün de sahibi.