İlham Aliyev, Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir." dedi.

K.MARAŞ'TAKİ TÖRENE KATILACAKLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yarın Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi’ndeki törene katılacağını duyurdu.