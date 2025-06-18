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İlham Aliyev, Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye geliyor

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#Recep Tayyip Erdoğan#İlham Aliyev#Azerbaycan
İlham Aliyev, Erdoğanın davetiyle Türkiyeye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 14:25

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle yarın Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 19 Haziran 2025 Perşembe günü ülkemizi ziyaret edecektir." dedi.

K.MARAŞ'TAKİ TÖRENE KATILACAKLAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yarın Kahramanmaraş Azerbaycan Mahallesi’ndeki törene katılacağını duyurdu.

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#Recep Tayyip Erdoğan#İlham Aliyev#Azerbaycan

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