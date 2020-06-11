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Mustafa TANIR/KONYA,(DHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 11:42,Son Güncelleme:

Ilgın'da karantiya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi

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Ilgın'da karantiya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi
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KONYA'nın Ilgın ilçesine bağlı Eldeş Mahallesi'nde, 12 kişide koronavirüse rastlanması üzerine mahalle karantinaya alındı. Beykonak Mahallesi'yle birlikte ilçede karantinaya alınan mahalle sayısı 2 oldu.

Yaklaşık 450 nüfuslu Eldeş Mahallesi'nde, 12 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaların tedavi ve takip işlemleri başlatılırken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından mahalle karantinaya alındı. Ilgın Belediyesi ekipleri de mahallede dezenfeksiyon işlemleri başlattı. Filyasyon ekipleri 12 kişinin temasa geçtiği kişileri saptamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ilgın'da, 15 kişide koronavirüse rastlanması sonucu Beykonak Mahallesi'nin de karantinaya alınmasıyla birlikte karantinaya alınan mahalle sayısı 2'ye yükseldi.

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