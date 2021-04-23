İlginç yöntem... 'Yardım kolisinde' uyuşturucu sevkiyatı!

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl temmuz ayında Safa K., Mustafa F.B. ve Furkan K.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerden Mustafa F.B. ve Furkan K.'nin kiralık otomobille İstanbul'a gidip döndüklerini belirledi. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.







'YARDIM KOLİSİ' DİYEREK OTOBÜSE VERDİLER



Çalışmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin İstanbul'dan Samsun'a getirilmesi için bir otobüs firmasına 'yardım kolisi' teslim ettiğini belirledi. Otobüsteki yardım kolisinin Safa K. tarafından teslim alınacağını de saptayan ekipler, harekete geçti. Otobüsten koliyi Çakallı'da alacak olan Safa K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Kolide yapılan incelemede 52 bin 920 uyuşturucu hap ele geçirildi.



5'ER YIL HAPİS



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasına çıkan 3 sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara