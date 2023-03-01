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İlginç soygun! Hüsrev Gerede’nin eşyaları çalındı

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#Hüsrev Gerede#Canan Gerede#Hırsız
İlginç soygun Hüsrev Gerede’nin eşyaları çalındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 07:00

Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı ve siyasetçi Hüsrev Gerede’nin yönetmen olan gelini Canan Gerede’nin evine hırsız girdi. Hemen polisi arayarak hırsızlık olayını ihbar eden Gerede, “Büyük bir şok yaşadım. Bu evde daha korunur halde olur diye düşündüm. Silindi gitti. Bir geçmiş yok oldu” dedi.

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Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşı ve siyasetçi Hüsrev Gerede’nin yönetmen olan gelini Canan Gerede’nin evine hırsız girdi. Bundan 3 hafta önce yönetmen Canan Gerede’nin torununun arkadaşı Fas’a giderken kendisine içinde 800 Euro, altın bilezik ve takılar olan kutuyu emanet bıraktı. Torununun arkadaşı Fas’tan döndüğünde Canan Gerede’den emanet bıraktığı kutuyu istedi. Kutuyu açtığında altın bilezik ve takıların yerinde olmadığını, 800 Euro paradan da 300 Euro’sunun kaldığını gördü. Aile eşyalarının bulunduğu dolaba bakan Canan Gerede, Hüsrev Gerede’ye ait olan aile armasının bulunduğu yüzüğü, Hüsrev Gerede’nin eşi Laima Gerede’nin taktığı tiara denilen mücevher taç ve altın saatlerin yerinde olmadığını gördü. Canan Gerede hemen polisi arayarak hırsızlık olayını ihbar etti.

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‘GEÇMİŞ YOK OLDU’

Canan Gerede, “Büyük bir şok yaşadım. Bu evde daha korunur halde olur diye düşündüm. Silindi gitti. Bir geçmiş yok oldu” dedi. 

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#Hüsrev Gerede#Canan Gerede#Hırsız

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