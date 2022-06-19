İlginç olay! YKS'ye girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve üç oturum şeklinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Sınav yerine gelen ama eşyalarını tutması karşılığında 7 lira isteyen emanetçiye, ücretini vermek istemeyen 18 yaşındaki Boran Elaldı, sınava son birkaç dakika kala sınava girmekten vazgeçerek geri döndü. O sırada Vehbi Yıldırım, 18 yaşındaki genci ikna etmeye çalıştı ve Boran Elaldı’nın sırtından iterek sınav alanına getirdi. Üniversitenin kapısında bekleyen aileler Vehbi Yıldırım’ı ve Boran Elaldı’yı alkışlayarak destekledi. Fakat Boran Elaldı bu sefer de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi.

