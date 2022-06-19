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İlginç olay! YKS'ye girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti

#YKS#Üniversite#Sınav

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumunda sınav alanına gelen ama sınava girmek istemeyen genci son dakikada bir vatandaş ikna etti. İkna olan genç, bu sefer de kimliği olmadığı için sınava giremedi.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve üç oturum şeklinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu, ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı. Sınav yerine gelen ama eşyalarını tutması karşılığında 7 lira isteyen emanetçiye, ücretini vermek istemeyen 18 yaşındaki Boran Elaldı, sınava son birkaç dakika kala sınava girmekten vazgeçerek geri döndü. O sırada Vehbi Yıldırım, 18 yaşındaki genci ikna etmeye çalıştı ve Boran Elaldı’nın sırtından iterek sınav alanına getirdi. Üniversitenin kapısında bekleyen aileler Vehbi Yıldırım’ı ve Boran Elaldı’yı alkışlayarak destekledi. Fakat Boran Elaldı bu sefer de kimliği yanında olmadığı için sınava giremedi.

İlginç olay YKSye girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti

18 yaşındaki Boran Elaldı’yı sınava girmesi için ikna eden Vehbi Yıldırım, “Çocuğun özgüveni yok. Ona üzüldüm, kendi çocuğumu onun yerine koydum. Güneş gözlüğüyle gelmiş, içeri almadılar, onu bahane ederek gitti. Sonra ben onu orada gördüm ve ikna ettim. Benim çocuğum zaten yarım saat önce içeri girmişti” şeklinde konuştu.
İlginç olay YKSye girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti

ÜNİVERSİTE BENİM İÇİN VAKİT KAYBI, BEN İŞ KURACAĞIM”

Sınava zaten girmek istemediğini, başka hayalleri olduğunu söyleyen Boran Elaldı, “Zaten öylesine gelmiştim. 18 yaşındayım. Sınava girmeyecektim, üniversite benim için vakit kaybı. Ben iş kuracağım. Eşyaları bırakmak gerekiyormuş; ben de götürüp bıraktım, 7 lira vermem gerekiyormuş. Zaten üniversite sınavına giriş için 115 lira para verdim, neden bir daha para veriyorum dedim. Ben de boş verip gittim.
İlginç olay YKSye girmekten vazgeçen genci vatandaş ikna etti

Giriş belgesinde zaten her şey var diye kimliğimi almadım” açıklamasında bulundu.

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#YKS#Üniversite#Sınav

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