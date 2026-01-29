İlginç olay… Teleferikten atladı, böyle asılı kaldı

Haberin Devamı

Olay, Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı pistinde meydana geldi. Kayak yapmak üzere telesiyeje binen bir A.C, bir süre sonra snowboardını düşürdü. Snowboardını almak isteyen A.C., kendini telesiyejden sarkıtarak atlamaya çalıştı. Atlayış esnasında montu telesiyej ayaklığına takılan A.C. asılı kaldı. Bu sırada olayı fark eden ekipler telesiyeji durdurdu. Bir süre telesiyejde asılı kalan A.C., sonrasında kendini ekiplerin açtığı mindere bıraktı. A.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sosyal medya mecralarında, Erciyes Kayak Merkezi'nde bir kayakçının teleferikten düştüğüne dair gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yer almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Söz konusu olayda kayakçı, iddia edildiği gibi teleferikten düşmemiştir. Kayakçı, düşen snowboardunu almak amacıyla teleferikten aşağı atlamaya teşebbüs etmiş; atlayış esnasında montunun telesiyej ayaklığına takılması sonucu askıda kalmıştır. Durumun fark edilmesi üzerine tesis, görevli personelimiz tarafından derhal durdurulmuş; olay yerine hızlıca intikal edilerek kayakçı kazasız şekilde kurtarılmıştır. Misafirimizin sağlık durumu iyidir. Ancak söz konusu kayakçının, hem kendi can güvenliğini hem de tesisin işleyişini tehlikeye atacak şekilde hareket etmesi ve diğer misafirler arasında paniğe neden olması sebebiyle, Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından gerekli şikâyetlerde bulunulmuş gerekli adli süreçler başlatılmıştır. Erciyes Kayak Merkezi'nde misafir güvenliği her zaman en üst önceliğimizdir. Tüm ziyaretçilerimizin tesis kurallarına ve görevli personelin uyarılarına titizlikle uymalarını önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.