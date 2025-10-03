×
İlginç olay! Nazım’ın heykeline arkadaş buldular, yanına böyle taşıdılar

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 19:15

BURSA’nın Nilüfer ilçesinde 4 kişilik genç bir grup, Şair Nazım Hikmet'in Cumhuriyet Meydanı'nda yaptırılan heykelini alarak yakınında bulunan Ressam Münevver Belen'in heykelinin yanına koydular. Nilüfer Belediyesi, gençlerin bu davranışını sosyal medya hesaplarından, “Genç dimağlarımız Nazım’a arkadaş bulmuş. Münevver Belen’in yanına otururmuş. Tatlı bir sahneydi biz de izledik” diyerek paylaştı.

 Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, 4 kişilik genç bir grup, Türk edebiyatının ünlü şairlerinden Nazım Hikmet Ran’ın Cumhuriyet Meydanı'ndaki heykelini kaldırarak, aynı meydanda bulunan Ressam Münevver Belen’in heykelinin yanına oturttu. Gençlerin, 1902 yılında Selanik’te doğan ve toplumsal içerikli şiirleriyle yalnızca Türkiye’de değil dünyada da tanınan Nazım Hikmet’in heykelini kucaklayarak taşımaları, Nilüfer Belediyesi'nin güvenlik kamerası tarafından kayda alındı. Nilüfer Belediyesi, bu görüntüleri sosyal medya hesabından, “Genç dimağlarımız Nazım’a arkadaş bulmuş. Münevver Belen’in yanına otururmuş. Tatlı bir sahneydi biz de izledik. Ama dikkat, kent mobilyaları yerinde güzeldir. Değiştirirseniz şiir de küser, şarkı da susar” ifadeleriyle paylaştı.

Belediyenin bu paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

 

