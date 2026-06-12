×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İlginç görüntüler! Gökyüzünü bir anda böcekler sardı

Güncelleme Tarihi:

#Böcek#Elazığ#Arıcak
İlginç görüntüler Gökyüzünü bir anda böcekler sardı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2026 06:43

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Akdağ bölgesinde, gökyüzünü kaplayan böcek sürüsü ilginç görüntüler oluşturdu.

Haberin Devamı

Yüksek rakımlı bölgede meydana gelen doğa olayı, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Gökyüzünde adeta siyah bir bulut tabakası oluşturan binlerce böcek, bir süre sonra dağıldı. Bölgedeki doğal yaşamın bir parçası olan ve sıcaklıkların artmasıyla ortaya çıkan böceklerin oluşturduğu yoğunluk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, Akdağ’da kaydedilen sıra dışı görüntüler doğaseverlerin de ilgisini çekerken, o anlar Rıdvan Güler isimli vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

Gözden KaçmasınMide ağrısı şikayetiyle doktora gitti, hayatının şokunu yaşadı Sebebi böcek çıktı... Aklımıza gelmeyen şey başımıza geldiMide ağrısı şikayetiyle doktora gitti, hayatının şokunu yaşadı! Sebebi böcek çıktı... 'Aklımıza gelmeyen şey başımıza geldi'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Böcek#Elazığ#Arıcak

BAKMADAN GEÇME!