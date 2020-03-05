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Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 05.03.2020 - 10:40,Son Güncelleme:/

İlginç görüntü! Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler

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İlginç görüntü! Karayolunda bisikletleri üzerinde halay çektiler
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DİYARBAKIR'da karayolunda bisikletle ilerleyen bir grup gencin, el ele tutuşarak halay çekmesi, görenleri şaşırttı.

Elazığ Caddesi'nde bir grup genç, bisiklet kullandıkları sırada el ele tutuştu. Gençler, müzik eşliğinde halay çekerek trafikte bisikletle ilerledi. Caddeyi kapatan ve trafikte tehlike oluşturan gençleri görenler, şaşkınlık yaşadı. Gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri, cep telefonuyla görüntülendi.

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