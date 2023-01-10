Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İlginç görüntü... Hayattayken mezarını yaptı! Her gün gidip üzerinde yatıyor

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Mezar#Orhangazi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2023 15:22

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişi ölümü hatırlamak için hayattayken kendi mezarını yaptırdı. Her gün gidip kendi mezarındaki çiçekleri sulayan vatandaş en az bir saat kendi mezarının üzerinde yatıp vakit geçiriyor.

Haberin Devamı

Orhangazi’ye bağlı Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden evli 3 çocuk babası eski futbolcu Ali Aytekin (67) hayattayken kendi mezarını yaptı. Elleriyle inşaa ettiği mezarının üzerine çiçekler eken Aytekin, her gün sulamaya gittiği mezarının üzerine uzanıp ölümü hatırlıyor.

Amacının herkese ölümü hatırlatmak olduğunu belirten Ali Aytekin gözşayları içerisinde "Ölüm var, ölüm" derken, "Bir gün kabristana geldim kim zengin kim fakir anlamadım. Bir gün gelecek biz de bu kabire gireceğiz. Yerin üzerini değil altını düşünmek lazım, herkesin ölüm aklına gelsin, herkese örnek olsun diye kendi mezarımı yaptım" diye konuştu.

İlginç görüntü... Hayattayken mezarını yaptı Her gün gidip üzerinde yatıyor

Haberin Devamı

Kendi mezarının başına tabela da koyan Ali Aytekin, 'Son durak. Mezarlığı ziyaret ettim. Kimin zengin kimin fakir olduğunu anlayamadım. Anladığım tek şey hepsi Fatiha bekliyor” yazdırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Mezar#Orhangazi

BAKMADAN GEÇME!

Ağlayan yönetici gitti, yerine ağlatan yönetici geldi... Twitterdaki sağ kolu Ella Irwin, Elon Muska ne kadar dayanabilecek

'Ağlayan yönetici' gitti, yerine 'ağlatan yönetici' geldi... Twitter'daki sağ kolu Ella Irwin, Elon Musk'a ne kadar dayanabilecek?

#Ella Irwin
10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı Sirke sürmek iyileştirir mi Hangi hastalıkların habercisi

10 SORUDA SİĞİL DOSYASI | Kurbağa ellemekle bulaşır mı? Sirke sürmek iyileştirir mi? Hangi hastalıkların habercisi?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020