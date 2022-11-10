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İlginç anlar! Sedyeden inip gazetecilerin üzerine koştu

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#Kocaeli#Hastane#Polis
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 13:27

Kocaeli'de denize düşen şahıs polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye götürülen şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce sedyeden atlayarak, muhabirlerin üzerine koştu.

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Olay, gece saatlerinde Şehit Cevher Duduyev Sahil Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kişi, bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Şahsın denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye götürülen şahıs, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri fark etti. Bunun üzerine sedyeden atlayan şahıs, gazetecilerin üzerine koştu. Gazetecilere saldırmaya çalışan şahsı polis ekipleri güçlükle zapt etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kocaeli#Hastane#Polis

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