İlginç anlar! Cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kış planı devreye girdi 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...Kış planı devreye girdi! 2 önemli adım: Lokanta, kafe, AVM gibi yerlerde...#Koronavirüs
Her satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtuHer satırı inanılmaz: Biz aç kaldık, cinci hoca uçtu!#Cinci Hoca
Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı İkinci baharını yaşıyor...Pereira öncesi bileti kesilmişti, ilk 11 oyuncusu yaptı! İkinci baharını yaşıyor...#Fenerbahçe
Erdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derseErdoğan aniden ‘Parlamenter sisteme dönüyoruz’ derse#Parlamenter Sistem
8 ilde operasyon 28 kişi hakkında gözaltı kararı8 ilde operasyon! 28 kişi hakkında gözaltı kararı#Operasyon
İhtiyacın 3te 1ini karşılayacak Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladıİhtiyacın 3'te 1'ini karşılayacak! Bakan Dönmez, üretim planlarını açıkladı#Fatih Dönmez
Oxford Üniversitesi açıkladı: Koronada en şanssız grupOxford Üniversitesi açıkladı: Korona'da en şanssız grup! #Koronavirüs
Koronayı yendiler... 561 gün sonra mutlu sonKorona'yı yendiler... 561 gün sonra mutlu son!#Norveç
Pantene Altın Kelebek’te oylama heyecanı başladıPantene Altın Kelebek’te oylama heyecanı başladı#Pantene Altın Kelebek
Akşener’in hamlesindeki can alıcı noktaAkşener’in hamlesindeki can alıcı nokta#Akşener
60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler Ne de bir bardak su verdiler...60 yıllık dostu yeğenleri suçladı: Ne bayramda geldiler! Ne de bir bardak su verdiler...#Seyfi Dursunoğlu
Kardeşi Selçuk Tektaşı kaybeden Alişanın zor günleri: Konuşmak istemiyorumKardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın zor günleri: Konuşmak istemiyorum#Alişan
Ünlü futbolcu menajeri Nusrette hesaba isyan etti ama...Ünlü futbolcu menajeri Nusret'te hesaba isyan etti ama...#Nusret
Bülent Korkmaz, Alanyasporu uçuşa geçirdi Kariyerinde bir ilki yaşadıBülent Korkmaz, Alanyaspor'u uçuşa geçirdi! Kariyerinde bir ilki yaşadı#Bülent Korkmaz
Miçotakisten çok önemli Türkiye itirafıMiçotakis'ten çok önemli Türkiye itirafı#Miçotakis
HABERLERGündem Haberleri

İlginç anlar! Cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu

#Alkollü Sürücü#Alkolmetre#Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan ehliyetsiz ve alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı. Yapılan kontrolde 4.25 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Soner D.(32), kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerine “Komiserim sen benim arkadaşım ol” dedi. Toplam 4 bin 38 TL ceza uygulanan sürücü, alkolmetreye kredi kartını temas ettirerek ödeme yapmaya çalıştı.

Haberin Devamı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),(DHA)- Bursa'nın İnegöl ilçesinde yol uygulaması yapan polis ekipleri, Sinanbey Mahallesi, Yenişehir Caddesi üzerinde trafik denetim yaptı. Yapılan uygulamada ekipler, 16 F 5016 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin sürücüsü Soner D.’nin ehliyetsiz olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye alkol testi yaptı. Yapılan kontrollerde 4.25 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

'SEN BENİ EVE GÖTÜR'

Polislere arkadaşlık teklif eden Soner D., ekiplerine kendisine ceza yazmamasını isteyerek “Annem kalp krizi geçirdi. Onun için içtim. Komiserim sen benim arkadaşım ol. Sen beni eve götür. Çok ceza yazma be komiserim. Babama ceza yazma komiserim vallahi beni gebertir” dedi.

İlginç anlar Cezayı ödemek için kartını alkolmetreye tuttu

ALKOLMETREYİ POS CİHAZI SANDI

Haberin Devamı

Alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL olmak üzere toplam 4 bin 38 TL cezai işlem uygulanan Soner D. bu sefer de yazılan cezanın eve posta yoluyla gitmemesi için yoğun çaba sarf etti. “Benim evime falan ceza gitmesin” diyen Soner D., pos cihazı sandığı alkolmetreye kredi kartını temas ettirerek cezayı ödemeye çalıştı. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan Soner D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alkollü Sürücü#Alkolmetre#Ceza