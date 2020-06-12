İlgi kelimesinin eş anlamlısı nedir?

İlgi, Türkiye Türkçesi kökenli bir sözcüktür. İlgi kelimesinin eş anlamlısı ise “ilişki, alaka” kelimeleridir. İlgi sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcükleri sizler için detaylandırdık.

İlgi Eş Anlamlısı

İlgi sözcüğü etimolojik olarak incelendiğinde Türkiye Türkçesindeki “il” ilişmek, bitişmek eyleminden “+gu” soneki ile türetilmiştir. Türk Dil Kurumu’na göre ‘ilişki, alaka, aidiyet ve taalluk’ ilgi sözcüğünün eş anlamlısı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca dikkat ve bağlılık gibi farklı sözcükler üzerinden de değerlendirilmektedir. Cümle içerisinde veya tek başına bu manaları üzerinden kelimeleri ortak biçimde kullanmak mümkündür.

Türk Dil Kurumu resmi sitesinde ilgi sözcüğünün farklı anlamları olduğunu belirtmiştir. Amaca uygun şekilde kullanılan bu sözcüğün ilk anlamı iki şey, nesne arasında olan bir bağlılık, alaka, ilişkidir. Bir başka anlamı, dikkati özellikle beli bir şey üzerinde toplama meylidir. Ayrıca belli bir etkinlik veya olaya yakınlık duyma, ona öncelik tanıma veya ondan hoşlanma anlamına da gelmektedir. Kısaca dilimizde yaygın olarak kullanılan ilgi sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeleri istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.