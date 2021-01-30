Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve tipi etkili oluyor

Ilgaz Dağı'nda öğle saatlerinden itibaren etkili olan ve giderek yoğunluğunu artıran kar yağışı ve buzlanma, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kayak tesislerine ulaşımın sağlandığı Ilgaz Dağı Milli Parkı yolunda etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin hizmete alınmasının ardından kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmazken sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ilgaz Dağı yolundan az sayıda aracın geçtiği gözlendi.

Kar yağışının akşam saatlerinde de devam edeceği öğrenildi.